Estalló un nuevo capítulo en la pelea judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, ahora con una resolución que complica el regreso del jugador a Turquía.
¡Bombazo! Mauro Icardi no puede volver a Turquía
Salió a la luz el momento de tensión que está viviendo Mauro Icardi por una inesperada decisión de Wanda Nara. Los detalles
Según revelaron en LAM, en las últimas horas Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara presentó una petición para que el juez le imposibilite a Icardi abandonar el país y regresar a Estambul.
"Ana le pidió al juez que Mauro no pueda salir del país por las deudas que tiene con las nenas", arrancó Ángel de Brito."La justicia dio a lugar", siguió.
Ante esta situación, las abogadas de Mauro Icardi pidieron una audiencia urgente. "No va Wanda, ni Mauro, van las abogadas. Van a dirimir este tema, porque Elba no está de acuerdo, Mauro está rebotando por la paredes porque se quiere ir".
Por qué Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de sus hijas
Elba Marcovecchio visitó el piso de LAM y fue consultada por la razón por la que Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de Francesca e Isabella a pesar de haber depositado un monto provisorio para poder salir del país.
"Es muy difícil hablar de un postulado sin contexto. No es un debate por sí o por no", respondió Elba Marcovecchio y reveló que el juez fijó una cuota provisoria hasta que resuelva la fija."¿La burocracia hace que Mauro no pague?", cuestionó Ángel de Brito."Los alimentos provisorios están para coexistir con la demanda de alimentos fijos. Eso es lo anómalo acá, como hay muchas cuestiones económicas entre dos millonarios, es una discusión patrimonial", respondió la abogada.
"O sea, se están peleando por los bienes, la cuota alimentaria es lo que menos importa", retrucó De Brito mientras que Elba confirmó que Mauro Icardi va a tener que pasarle dinero a Wanda Nara por sus hijas, pero se está discutiendo el monto porque, según su criterio, es excesivo. "No hay una declaración de cuántos son sus ingresos, cuáles son las necesidades de las criaturas para que se fije la cuota alimentaria. Es un abuso del proceso", resaltó indignada.