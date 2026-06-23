Elecciones en la UNCuyo: a poco del cierre de mesas preocupa el altísimo ausentismo

La participación es baja en las elecciones de la UNCuyo. Prensa UNCuyo

Pese a que desde esas casas de altos estudios reafirmaron que aquel alumno que no acudiera a votar tendría como sanción la pérdida de una mesa de examen, eso no pareció hacerlos reflexionar.

También debió influir que en los comicios del 9 de junio ya se definieron quiénes son los futuros decanos de cada facultad, y eso -como en el caso de las elecciones desdobladas-, pudo impactar en la motivación de algunos claustros para ir a votar.

"En la primera vuelta hubo mucha participación, hoy es distinto porque las opciones son menores, en aquel momento se elegían autoridades para las facultades, los consejos directivos superiores, los cuatro claustros", aportó luego de votar el vicerrector, Gabriel Fidel que ahora aspira a suceder a Esther Sanchez.

Por su lado, Adriana García también habló con la prensa tras votar y remarcó que en esta elección "la comunidad decide si continúa con una misma política universitaria o genera una inflexión en la trayectoria institucional de la universidad".

Más allá del ausentismo, todo hace suponer que esta elección a rector de la UNCuyo será voto a voto. Tanto que nadie espera un triunfo holgado, sino casi un empate técnico.

Volvió a votar el gobernador y lo siguieron varios funcionarios

A pesar de algunos reclamos que recibió cuando acudió a votar en los comicios del 9 de junio, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a sufragar este martes a la facultad de Ciencias Políticas de donde es egresado.

El mandatario dejó el look deportivo con el que acudió la vez anterior, y ahora fue de los primeros en acudir a votar, minutos después de las 8.30 cuando abrieron las mesas.

El gobernador Alfredo Cornejo fue de los primeros en acudir a votar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde es egresado.

Detrás de él acudió también el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar que no sólo es egresado, sino que también fue profesor y de hecho militó en las filas de la Franja Morada.

En su paso por Ciencias Políticas, el funcionario eligió mostrarse con el candidato de su espacio, Gabriel Fidel y posteó en sus redes sociales ese encuentro.