Debate de candidatos en 7D: Gabriel Fidel y Adriana García defendieron la gratuidad universitaria

La coincidencia se convirtió en uno de los principales ejes del debate y mostró un consenso poco habitual en una campaña atravesada por fuertes diferencias políticas e ideológicas.

Los candidatos defendieron la educación pública y gratuita

Mientras Fidel sostuvo la necesidad de consolidar una universidad moderna, vinculada con el desarrollo productivo, la innovación y las demandas del mercado laboral, García planteó reforzar el perfil social de la institución y profundizar las políticas de inclusión, permanencia y acompañamiento estudiantil.

Pese a esas diferencias, los dos candidatos defendieron el acceso irrestricto a la educación superior y remarcaron que la gratuidad universitaria constituye una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades.

adriana garcia candidata rector uncuyo Adriana García va con Gabriel Fidel a una segunda vuelta para la conducción de la UNCuyo. Foto: Franco Ortega/Diario UNO

Frente al eje que planteó el conductor, Julián Imazio, Fidel señaló: "Nosotros no estamos de acuerdo con el arancelamiento porque creemos que la educación es un derecho y en ese sentido hay que defenderla".

Mientras que una de las frases más potentes del debate fue la de García, al rechazar cualquier idea del pago de una cuota: "La gratuidad no es negociable".

También coincidieron en la importancia de sostener la calidad académica, fortalecer la investigación científica y proteger la autonomía universitaria frente a eventuales condicionamientos externos.

Diferencias en la forma de financiar la universidad

Uno de los ejes centrales del debate fue el financiamiento universitario. García cuestionó el impacto de los recortes presupuestarios sobre las actividades académicas y científicas, mientras que Fidel destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y generar nuevas fuentes de financiamiento a través de la vinculación con organismos públicos y el sector privado. Mientras tanto, insistió en que hay seguir reclamando a Nación los recursos para las universidades.

También hubo diferencias respecto de la relación de la UNCuyo con el entramado productivo de Mendoza. Fidel defendió una universidad conectada con las necesidades de la provincia y con fuerte participación en sectores estratégicos como la energía, la innovación tecnológica y la economía del conocimiento. García, en tanto, planteó que esa vinculación debe desarrollarse sin perder el rol crítico y social que caracteriza a la universidad pública.

gabriel fidel uncuyo Gabriel Fidel, actual vicerrector, va por la conducción de la UNCuyo. Foto: Franco Ortega/Diario UNO

Uno de los puntos más picantes del debate fue la directa acusación de la opositora a la actual gestión en el tema del presupuesto y financiamiento: "La crisis venía acentuándose y ya para el mes de enero de 2024 eso estaba muy latente. ¿Cuándo el Consejo Superior toma conciencia de esto? Lo toma en marzo de 2025. Hay una responsabilidad de la gestión."

Por su parte Fidel prometió: "Vamos a ir con mucho carácter y con mucha fuerza en la defensa de la universidad y en el aumento salarial. Y vamos a atender a que nuestros docentes para que puedan tener la mayor cantidad de horas de trabajo concentradas en la universidad."

Al mismo tiempo, bregó por la búsqueda de cofinanciamientos para la universidad: "Nuestros docentes e investigadores también podrán generar ingresos adicionales que les permitan, al final del mes, tener un salario adecuado como docentes, como investigadores y también para los no docentes."

El bienestar universitario

Otro de los momentos más destacados del debate fue sobre la situación de la Dirección de Asistencia Médico Social Universitaria (DAMSU).

En este punto, García analizó que los recortes salariales afectaron seriamente al organismo y no hubo reacción de las autoridades actuales.

"El desfinanciamiento de este departamento médico asistencial ya viene desde el año 2015", explicó en el debate y resaltó que "hubo otro recorte salarial en 2023, justamente de la mano de Milei. Todo eso fue afectando el DAMSU, el departamento médico asistencial."

Y remató que la falta de saneamiento en estos años fue "un problema de gestión del rectorado."

Por su parte, Fidel sostuvo: "Tenemos un plan de verdad para que el bienestar de nuestra comunidad docente y no docente pueda ser una realidad".

El llamado a la comunidad universitaria

Sobre el final, los contrincantes tuvieron la posibilidad de dar argumentos de por qué debería ir el voto para uno u otro sector. El balotaje se celebrará el próximo 23 de junio.

Fidel recalcó que su lista cuenta con un sólido equipo para enfrentar los desafíos que atraviesa la universidad, como también hacer un fuerte reclamo de sus recursos. A la vez que insistió en la necesidad de hacer transformaciones y prometió "resguardar a toda la comunidad".

Por último, García sintetizó: "Como se llama nuestra lista 'Encuentro Plural' lo que buscamos es que estén representadas todas las voces, vamos a defender la autonomía de la universidad y su heterogeneidad y vamos a convocar a una asamblea para defender la ciudadanía universitaria".