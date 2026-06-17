Adriana García sumó el apoyo del kirchnerismo y busca consolidar un frente para el balotaje en la UNCuyo

javier ozollo candidato uncuyo elecciones Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

La candidata de Encuentro Plural enfrentará en la segunda vuelta a Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, de Sumar Universidad, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera instancia electoral.

Los resultados definitivos de la primera vuelta ubicaron en primer lugar a la fórmula de Sumar Universidad, integrada por Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, con el 37,06% de los votos.

Detrás quedó Encuentro Plural, encabezada por Adriana García y Ana Sisti, que obtuvo el 29,02% y avanzó al balotaje.

Más atrás se ubicaron Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, de Proyecto Universidad Abierta, con el 18,45%, y el radical Ismael Farrando y Jimena Estrella, de Trayectoria y Renovación, que alcanzaron el 15,47%.

En la categoría de rector, participaron 20.384 integrantes de la comunidad universitaria sobre un padrón de 58.296 electores, lo que representó una asistencia cercana al 35%. La participación superó a la registrada en los comicios de 2022, cuando habían concurrido poco más de 16.000 votantes.

El encuentro permitió mostrar una foto de unidad

Durante la actividad también se expresó el respaldo de 22 agrupaciones estudiantiles con representación en las distintas facultades de la UNCuyo. Según indicaron desde la organización, se trata de agrupaciones de diversos sectores políticos e ideológicos que decidieron acompañar la candidatura de García y Sisti.

Del encuentro participaron integrantes de los equipos de trabajo de ambos espacios universitarios, además de representantes de los distintos claustros que forman parte de la vida institucional de la casa de altos estudios.

Uno de los principales ejes planteados durante el acto fue la defensa de la universidad pública y de la autonomía universitaria. Los referentes presentes coincidieron en la necesidad de preservar la independencia de la UNCuyo en la toma de decisiones académicas e institucionales.

UNCuyo elecciones 2 El balotaje en la UNCuyo será el próximo martes. Prensa UNCuyo

García y Sisti agradecieron el respaldo recibido y destacaron las coincidencias programáticas que mantienen con Proyecto Universidad Abierta en temas vinculados a la gestión universitaria y al funcionamiento de la institución.

La elección de rector y vice de la UNCuyo entró así en su tramo final. En la primera vuelta, realizada el 9 de junio, ninguna fórmula logró imponerse de manera definitiva y la definición quedó abierta para una segunda instancia entre Fidel-Filippini y García-Sisti.

El respaldo de Ozollo y Bernabé agrega un nuevo componente a la disputa electoral, ya que concentra detrás de García una parte importante del electorado que en la primera vuelta optó por Proyecto Universidad Abierta. La pregunta que queda flotando es que hará la otra fórmula, la encabezada por Ismael Farrando.

La comunidad universitaria volverá a las urnas el próximo 23 de junio para definir quién conducirá la UNCuyo durante los próximos años.