Elecciones en la UNCuyo: García y Fidel salen a cazar votantes para combatir el fantasma del ausentismo

El espacio de Adriana García eligió mostrar el respaldo de Javier Ozollo y varias agrupaciones universitarias más en una mega foto que se conoció la semana pasada.

Ante ese escenario, ya se activaron mecanismos para "invitar" a docentes, egresados y alumnos a concurrir a las urnas, sabiendo que se avecina una reñida elección.

Como ya comenzó la veda electoral, y tal cual ocurre en los comicios generales, por estas horas la campaña se da en las redes sociales. De las maneras más sutiles a las más evidentes, hay convocatorias y hasta promociones gastronómicas para seducir a estudiantes a concurrir a votar.

El actual vicedecano, el radical Gabriel Fidel logró el fin de semana el respaldo de Ismael Farrando, el ex contendiente filoradical que se quedó afuera del ballotaje, pero que cosechó más del 15% de los votos.

Ambos espacios saben que esta batalla es a matar o morir y apuntan a quedarse con la mayor porción de ese casi 34% de los votos que reunieron en la primera elección las fórmulas del kirchnerista Javier Ozollo (18,4%) y del radical Ismael Farrando (15,4%). Hay que recordar que en esos primeros comicios Fidel cosechó el 37,06% de los sufragios y su contendiente, Adriana García se quedó con el 29,02%.

Tan ajustada se proyecta ahora esta elección, que en la previa ambos espacios parecían nerviosos, y nadie se atrevía a arriesgar ningún resultado.

Detrás de ellos, también los aparatos de cada espacio político se mostraban cautos. No lo dicen abiertamente, pero subyace la idea de que la elección en la UNCuyo sirve de tubo de ensayo para un posible resultado electoral por la gobernación, y esa sola idea inquieta a todos.

Los números de la UNCuyo que todos miran con lupa

La elección por el rectorado de la UNCuyo se presenta como una pelea voto a voto. Por eso, de un lado y de otro están atentos a cómo se comporten cada claustro de los 5 habilitados a votar: profesores, docentes auxiliares, estudiantes y personal de apoyo académico. Sobretodo porque si bien es una elección directa, los votos de cada claustro no pesan lo mismo, sino que se ponderan.

Este martes están en condiciones de votar 58.366 personas. De ellas 1.723 son profesores, 1.859 docentes auxiliares, 37.896 son egresados, 15.548 son estudiantes y 1.340 son personal de apoyo académico.

Se votará en 154 mesas habilitadas en todo el Campus y en las sedes de la Universidad, distribuidas en 13 secciones electorales: Rectorado (sedes Mendoza y Escuela de Agricultura de General Alvear) y las 12 facultades: Artes y Diseño, Ciencias Agrarias, Ciencias Aplicadas a la Industria (sedes San Rafael y General Alvear), Ciencias Económicas (sedes Mendoza, Este, San Rafael y General Alvear), Ciencias Exactas y Naturales (sedes Mendoza, Valle de Uco, San Martín, General Alvear y Malargüe), Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Educación, Filosofía y Letras (sedes Mendoza, San Rafael y Este), Ingeniería y Odontología.

Las mesas estarán abiertas de 8:30 a 19 horas en las distintas dependencias de la Universidad, y se especula con que el resultado se conozca aproximadamente a las 21.