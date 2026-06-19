La elección de la UNCuyo se polariza: el kirchnerismo respaldó a García y el radical Farrando se sumó a Fidel

La campaña por el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) sumó un nuevo capítulo de cara a la segunda vuelta del próximo 23 de junio. Este viernes, el radical Ismael Farrando, ex decano de Derecho, anunció públicamente su apoyo a Gabriel Fidel, en un movimiento que reconfigura el escenario político universitario tras los resultados de la primera vuelta.
El ex candidato de Trayectoria y Renovación oficializó su incorporación al espacio Sumar Universidad, que encabezan Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, mediante la firma de un acuerdo programático que establece una serie de coincidencias sobre el futuro de la casa de altos estudios.
La decisión adquiere relevancia en un contexto donde los distintos sectores comenzaron a alinearse para la definición del rectorado. De esta manera, mientras Adriana García logró reunir el respaldo de espacios identificados con el kirchnerismo universitario, sobre todo de La Cámpora, Farrando, referente del radicalismo dentro de la UNCuyo, resolvió acompañar la propuesta de Fidel.
Al anunciar el acuerdo, ambos espacios destacaron la necesidad de construir consensos amplios dentro de la universidad y remarcaron que comparten una visión sobre el rol que debe cumplir la institución en los próximos años.
Entre los principales puntos consensuados figura la defensa irrestricta de la autonomía universitaria, uno de los temas que cobró especial relevancia en medio del conflicto presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. En ese sentido, también acordaron impulsar el amparo por el financiamiento universitario y sostener una posición activa en defensa de los recursos destinados al sistema público de educación superior.
El documento firmado también plantea avanzar hacia un sistema integrado de salud dentro de la UNCuyo, fortalecer los mecanismos de transparencia institucional y promover una gestión basada en la rendición de cuentas.
Otro de los ejes centrales del acuerdo es la vinculación de la universidad con Mendoza. Tanto Fidel como Farrando coincidieron en la necesidad de profundizar la relación entre la producción académica, la investigación científica y las necesidades productivas, sociales y culturales de la provincia.
Farrando y Fidel afirmaron que ninguna fuerza política debe monopolizar la UNCuyo
Además, sostuvieron que la UNCuyo debe preservar su pluralidad interna y garantizar espacios de participación para todos los sectores de la comunidad universitaria. En ese marco, remarcaron que ninguna fuerza política o agrupación debería monopolizar la conducción institucional y que la diversidad de voces constituye una fortaleza para la universidad.
El entendimiento también incluye el compromiso de continuar fortaleciendo la excelencia académica, la investigación y las actividades de extensión, consideradas pilares fundamentales de la universidad pública.
La incorporación de Farrando representa uno de los apoyos más importantes que recibió Fidel desde el cierre de la primera vuelta. Si bien los votos no se trasladan automáticamente de una candidatura a otra, el acuerdo le permite al ex decano sumar estructura, referentes y parte de un electorado que acompañó a Trayectoria y Renovación en la instancia inicial.
Con la segunda vuelta cada vez más cerca, la elección comenzó a mostrar una mayor polarización entre los dos proyectos que competirán por la conducción de la UNCuyo. Por un lado, Adriana García busca consolidar el respaldo de los sectores progresistas y kirchneristas de la universidad. Por el otro, Gabriel Fidel suma el acompañamiento de Farrando y de espacios vinculados al radicalismo universitario.
La definición llegará el próximo 23 de junio, cuando docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico vuelvan a las urnas para elegir quién conducirá la principal universidad pública de Mendoza durante los próximos cuatro años.