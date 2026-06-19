La elección de la UNCuyo se polariza: el kirchnerismo respaldó a García y el radical Farrando se sumó a Fidel

ismael farrando y gabriel fidel elecciones uncuyo (2) El radical Ismael Farrando le dio su apoyo a Gabriel Fidel de cara a las elecciones del próximo martes en la UNCuyo.

Al anunciar el acuerdo, ambos espacios destacaron la necesidad de construir consensos amplios dentro de la universidad y remarcaron que comparten una visión sobre el rol que debe cumplir la institución en los próximos años.

Entre los principales puntos consensuados figura la defensa irrestricta de la autonomía universitaria, uno de los temas que cobró especial relevancia en medio del conflicto presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. En ese sentido, también acordaron impulsar el amparo por el financiamiento universitario y sostener una posición activa en defensa de los recursos destinados al sistema público de educación superior.

El documento firmado también plantea avanzar hacia un sistema integrado de salud dentro de la UNCuyo, fortalecer los mecanismos de transparencia institucional y promover una gestión basada en la rendición de cuentas.

Otro de los ejes centrales del acuerdo es la vinculación de la universidad con Mendoza. Tanto Fidel como Farrando coincidieron en la necesidad de profundizar la relación entre la producción académica, la investigación científica y las necesidades productivas, sociales y culturales de la provincia.

Farrando y Fidel afirmaron que ninguna fuerza política debe monopolizar la UNCuyo

Además, sostuvieron que la UNCuyo debe preservar su pluralidad interna y garantizar espacios de participación para todos los sectores de la comunidad universitaria. En ese marco, remarcaron que ninguna fuerza política o agrupación debería monopolizar la conducción institucional y que la diversidad de voces constituye una fortaleza para la universidad.

El entendimiento también incluye el compromiso de continuar fortaleciendo la excelencia académica, la investigación y las actividades de extensión, consideradas pilares fundamentales de la universidad pública.

Embed - Sumar Universidad on Instagram: "Esto es unir para sumar. Ismael Farrando y el equipo de Trayectoria y Renovación se integran a este proyecto porque compartimos una convicción: la universidad pública se fortalece cuando es capaz de construir acuerdos amplios alrededor de principios y valores comunes. Nos une la defensa de una UNCUYO capaz de gobernarse con independencia, donde ninguna fuerza ni sector monopolice la conducción institucional y donde la diversidad de voces sea una fortaleza. Nos une también la convicción de que la excelencia académica, la investigación y la extensión deben seguir siendo el corazón de la universidad, siempre al servicio de la sociedad. Compartimos el compromiso de profundizar la vinculación con Mendoza, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento que se genera en nuestras aulas, laboratorios e institutos y el desarrollo productivo, social y cultural de la provincia. Y compartimos una misma forma de entender la gestión: con transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional. Firmamos un acuerdo programático para defender de manera irrestricta la autonomía universitaria, impulsar el amparo por el financiamiento, avanzar hacia un sistema integrado de salud y fortalecer una universidad más abierta, plural y representativa. Hoy sumamos miradas, trayectorias y experiencias diferentes en un mismo proyecto. Porque la universidad que viene se construye ampliando, integrando y sumando. Este 23 de junio, vamos juntos. Gabriel Fidel + María Flavia Filippini Lista 7 #SumarUniversidad" View this post on Instagram

La incorporación de Farrando representa uno de los apoyos más importantes que recibió Fidel desde el cierre de la primera vuelta. Si bien los votos no se trasladan automáticamente de una candidatura a otra, el acuerdo le permite al ex decano sumar estructura, referentes y parte de un electorado que acompañó a Trayectoria y Renovación en la instancia inicial.

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, la elección comenzó a mostrar una mayor polarización entre los dos proyectos que competirán por la conducción de la UNCuyo. Por un lado, Adriana García busca consolidar el respaldo de los sectores progresistas y kirchneristas de la universidad. Por el otro, Gabriel Fidel suma el acompañamiento de Farrando y de espacios vinculados al radicalismo universitario.

La definición llegará el próximo 23 de junio, cuando docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo académico vuelvan a las urnas para elegir quién conducirá la principal universidad pública de Mendoza durante los próximos cuatro años.