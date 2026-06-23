¡Se supo! Cuántos millones le pide Wanda Nara a Mauro Icardi de cuota alimentaria

"Exigimos que Wanda determine cuáles son los egresos de las niñas. La cuota es desproporcionada", sostuvo Marcovecchio tras la audiencia con Ana Rosenfeld en la que confirmó no hubo acuerdo entre las partes.

Por qué Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de sus hijas

Días antes,Elba Marcovecchio visitó el piso de LAM y fue consultada por la razón por la que Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de Francesca e Isabella a pesar de haber depositado un monto provisorio para poder salir del país.

"Es muy difícil hablar de un postulado sin contexto. No es un debate por sí o por no", respondió Elba Marcovecchio y reveló que el juez fijó una cuota provisoria hasta que resuelva la fija."¿La burocracia hace que Mauro no pague?", cuestionó Ángel de Brito."Los alimentos provisorios están para coexistir con la demanda de alimentos fijos. Eso es lo anómalo acá, como hay muchas cuestiones económicas entre dos millonarios, es una discusión patrimonial", respondió la abogada.

La abogada de Mauro Icardi habló de la cuota alimentaria del jugador.

"O sea, se están peleando por los bienes, la cuota alimentaria es lo que menos importa", retrucó De Brito mientras que Elba confirmó que Mauro Icardi va a tener que pasarle dinero a Wanda Nara por sus hijas, pero se está discutiendo el monto porque, según su criterio, es excesivo. "No hay una declaración de cuántos son sus ingresos, cuáles son las necesidades de las criaturas para que se fije la cuota alimentaria. Es un abuso del proceso", resaltó indignada.