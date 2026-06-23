Luego de que en LAM confirmaran el pedido de Wanda Nara para que Mauro Icardi no pueda abandonar el país hasta pagar la cuota alimentaria, salió a la luz cuánto dinero le pide la rubia al jugador del Galatasaray.
¡Se supo! Cuántos millones le pide Wanda Nara a Mauro Icardi de cuota alimentaria
Detalles explosivos de la feroz guerre de Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas. Los detalles
En Intrusos, fue Paula Varela quien en comunicación con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, reveló el monto que lo indignó."Wanda Nara fijó como cuota alimentaria 30 mil dólares", contó en el ciclo y Elba salió con los tapones de punta.
"Con ese monto que dijeron es desproporcionado para vivir en Argentina es desproporcionado. Ese número es desproporcionado", dijo la letrada furiosa por la situación y pedidos de Wanda Nara en los últimos días.
"Exigimos que Wanda determine cuáles son los egresos de las niñas. La cuota es desproporcionada", sostuvo Marcovecchio tras la audiencia con Ana Rosenfeld en la que confirmó no hubo acuerdo entre las partes.
Por qué Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de sus hijas
Días antes,Elba Marcovecchio visitó el piso de LAM y fue consultada por la razón por la que Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de Francesca e Isabella a pesar de haber depositado un monto provisorio para poder salir del país.
"Es muy difícil hablar de un postulado sin contexto. No es un debate por sí o por no", respondió Elba Marcovecchio y reveló que el juez fijó una cuota provisoria hasta que resuelva la fija."¿La burocracia hace que Mauro no pague?", cuestionó Ángel de Brito."Los alimentos provisorios están para coexistir con la demanda de alimentos fijos. Eso es lo anómalo acá, como hay muchas cuestiones económicas entre dos millonarios, es una discusión patrimonial", respondió la abogada.
"O sea, se están peleando por los bienes, la cuota alimentaria es lo que menos importa", retrucó De Brito mientras que Elba confirmó que Mauro Icardi va a tener que pasarle dinero a Wanda Nara por sus hijas, pero se está discutiendo el monto porque, según su criterio, es excesivo. "No hay una declaración de cuántos son sus ingresos, cuáles son las necesidades de las criaturas para que se fije la cuota alimentaria. Es un abuso del proceso", resaltó indignada.