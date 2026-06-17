¡Se supo! Cómo es el vínculo secreto entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña

Sin pelos en la lengua, Ana Rosenfeld también se refirió al distanciamiento de Benjamín Vicuña con sus hijos por al nueva vida de la China Suárez con Mauro Icardi en Turquía. "Sería difícil entender qué vive un padre cuando los hijos son objeto de llevar y traer, están en la mitad de un conflicto tan público. Los chicos de él se meten a la cancha con Mauro. Me parece que demasiada exposición", sostuvo.

La respuesta de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi mostrara a la China Suárez desnuda

Además de mostrarse más enamorado que nunca, Mauro Icardi causó gran revuelo al publicar una imagen al borde de la censura de la China Suárez en las Maldivas.

En la atrevidísima postal, se puede ver a la actriz posando desde la ventana de su lujoso cuarto de hotel como Dios la trajo al mundo por lo que el futbolista tuvo que ocultar las partes íntimas.

wanda mani ,auro Wanda Nara lanzó una nueva publicidad de maní, tras la foto de la China Suárez sin ropa.

Si bien no hizo referencia al posteo de su ex, Wanda Nara salió con los tapones de punta subiendo un nuevo video promocionando una famosa marca de maní, con filosa indirecta hacia el jugador. "A mi me encanta el maní, me había quedado sin", dice Wanda irónica mientras mira a la cámara.

Mauro Icardi se encontró con sus hijas y Wanda Nara

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas El tenso reencuentro entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Lo que más llamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.