Por qué Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria de sus hijas

elba mauro deuda La abogada de Mauro Icardi habló de la cuota alimentaria del jugador.

"O sea, se están peleando por los bienes, la cuota alimentaria es lo que menos importa", retrucó De Brito mientras que Elba confirmó que Mauro Icardi va a tener que pasarle dinero a Wanda Nara por sus hijas, pero se está discutiendo el monto porque, según su criterio, es excesivo. "No hay una declaración de cuántos son sus ingresos, cuáles son las necesidades de las criaturas para que se fije la cuota alimentaria. Es un abuso del proceso", resaltó indignada.

La actitud de la China Suárez y Mauro Icardi con los perritos de Wanda Nara

Tras sus vacaciones en Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador se reencuentre con sus hijas tras varios meses distanciados.

El encuentro quedó registrado en un video que recorrió las redes sociales en minutos dejando en evidencia la tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes no se dirigieron la palabra. En las imágenes se pude ver como Wanda abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta mientras el futbolista evita cualquier tipo de diálogo.

A diferencia de uno de los últimos encuentros entre Icardi y sus herederas, en esta oportunidad, Francesca e Isabella llevaron sus mascotas a la convivencia con su papá.

mauro hijass Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez confirmó que los perritos de Wanda Nara ya están en la famosa "casa de los sueños". “Se instalaron en la casa de los sueños. Ayer por la tarde sacaron a pasear a los perritos”, reveló. “Los familiares fueron con los perritos que acá mostramos que estaban enjaulados en Nordelta”, siguió.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.