Aunque suele pensarse principalmente en la belleza de las flores, poco se sabe sobre su poder geopolítico. El mercado mundial de la floricultura mueve miles de millones de dólares y está liderado por Holanda. Sin embargo, otro país de América Latina le está pisando los talones.
El país de América Latina que busca desterrar a Holanda de un mercado clave: es el segundo mayor exportador de flores
El mercado global de flores, liderado por Países Bajos, ve a un país de América Latina emerger como un competidor clave. Todos los detalles
Aunque a veces es subestimada, la industria de las flores es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. El mercado global de la floricultura fue valorado en 77.310 millones de dólares en 2025 y se proyecta que alcance los 81.760 millones en 2026. En este escenario, Colombia se posiciona como un actor clave.
Colombia se posiciona en un mercado clave
Colombia se ha consolidado como una potencia mundial de las flores gracias a sus sólidas condiciones de producción durante todo el año. La altitud, la calidad de los suelos y más de cuatro décadas de experiencia exportadora han convertido al país en uno de los líderes del sector. El 15% de la flores exportadas del mundo provienen de este país de América Latina.
Cerca del 90% de su producción está destinada al comercio internacional, principalmente a Estados Unidos. A nivel local, se trata de una industria histórica que abastece plazas de mercado tradicionales y ofrece una amplia variedad de flores. Además, genera un importante ingreso de divisas para el país. En 2017, el sector alcanzó exportaciones por alrededor de 1.400 millones de dólares y aportó aproximadamente el 17% del impuesto de renta del sector agropecuario colombiano.
Los mayores exportadores de flores del mundo
Delicadas y poderosas al mismo tiempo, las flores han sido una herramienta espiritual y de comunicación desde el Antiguo Egipto, donde el loto aparecía representado en templos y en el interior de las pirámides.
Los Países Bajos han dominado la industria floral durante décadas. Aunque su participación en las exportaciones mundiales de flores cortadas ha disminuido del 58% al 52%, siguen siendo el principal centro de producción, comercialización y distribución del planeta. Esto se debe a que, además de cultivar grandes cantidades de flores, también son uno de los mayores importadores y reexportadores del mundo.
Kenia también se ha convertido en una potencia emergente. Gracias a sus condiciones naturales favorables, el país africano ha experimentado uno de los mayores crecimientos dentro de este mercado. Por otro lado, cerca de una cuarta parte de las flores exportadas en el mundo proviene de América Latina.
Colombia destaca por haber desarrollado una industria orientada desde sus inicios al mercado internacional, ya que aproximadamente el 95% de su producción se destina a la exportación. El ranking de los principales exportadores de flores del mundo queda conformado de la siguiente manera:
- Países Bajos 52%
- Colombia 15%
- Ecuador 9%
- Kenia 7%
- Bélgica 3%
- Etiopía 2%
- Malasia 2%
- Italia 1%
- Alemania 1%
- Israel 1%