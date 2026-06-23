Adriana García dio el batacazo y será la rectora de la UNCuyo

García había llegado al balotaje como la principal referente opositora al oficialismo universitario y contó con el respaldo de distintos sectores del peronismo, agrupaciones independientes y espacios críticos de la actual conducción.

Adriana García es la nueva rectora de la UNCuyo. Foto: Martín Pravata

La carrera política de Adriana García en la UNCuyo

La dirigente universitaria cuenta con una extensa trayectoria dentro de la UNCuyo. Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras y también directora del Colegio Universitario Central (CUC).

No era la primera vez que buscaba llegar al Rectorado. En 2022 había competido contra Esther Sánchez y terminó en segundo lugar con poco más del 48% de los votos, quedando cerca de forzar una segunda vuelta.

Su compañera de fórmula, Ana Sisti, también posee una amplia trayectoria académica y de gestión dentro de la universidad.

Militantes de Adriana García celebran la victoria.

La victoria de García marca un cambio político en la UNCuyo y el regreso de sectores opositores a la conducción de una de las instituciones educativas más importantes de Mendoza.

Durante la campaña, la candidata planteó la necesidad de abrir una nueva etapa en la universidad y sostuvo que la elección definía si la comunidad universitaria optaba por continuar con el mismo rumbo institucional o impulsar una transformación en la gestión.

La nueva rectora asumirá formalmente sus funciones en agosto y tendrá el desafío de conducir una universidad integrada por miles de estudiantes, docentes, graduados y personal de apoyo académico.