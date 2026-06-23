Adriana García dio el batacazo y será la rectora de la UNCuyo

Adriana García fue elegida este martes como nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tras imponerse en el balotaje frente al oficialista Gabriel Fidel. La ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras conducirá la casa de altos estudios durante los próximos 4 años. El radical llamó a García y le reconoció la derrota.
El búnker de la peronista, en la Facultad de Educación, era una fiesta para las 21. En contraste, el búnker de Fidel estaba completamente vacío lo que refleja la dura derrota que sufrió el radicalismo.
La fórmula que compartió con Ana Sisti logró quedarse con una elección que se definió voto a voto y puso fin a más de una década de gestión del espacio Interclaustro, que gobernaba la universidad desde 2014.
García había llegado al balotaje como la principal referente opositora al oficialismo universitario y contó con el respaldo de distintos sectores del peronismo, agrupaciones independientes y espacios críticos de la actual conducción.
La carrera política de Adriana García en la UNCuyo
La dirigente universitaria cuenta con una extensa trayectoria dentro de la UNCuyo. Fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras y también directora del Colegio Universitario Central (CUC).
No era la primera vez que buscaba llegar al Rectorado. En 2022 había competido contra Esther Sánchez y terminó en segundo lugar con poco más del 48% de los votos, quedando cerca de forzar una segunda vuelta.
Su compañera de fórmula, Ana Sisti, también posee una amplia trayectoria académica y de gestión dentro de la universidad.
La victoria de García marca un cambio político en la UNCuyo y el regreso de sectores opositores a la conducción de una de las instituciones educativas más importantes de Mendoza.
Durante la campaña, la candidata planteó la necesidad de abrir una nueva etapa en la universidad y sostuvo que la elección definía si la comunidad universitaria optaba por continuar con el mismo rumbo institucional o impulsar una transformación en la gestión.
La nueva rectora asumirá formalmente sus funciones en agosto y tendrá el desafío de conducir una universidad integrada por miles de estudiantes, docentes, graduados y personal de apoyo académico.