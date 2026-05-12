Mauro Icardi celebró el triunfo del Galatasaray en el campeonato presumiendo la belleza de la China Suárez con una postal de lo más atrevida.
La China Suárez le respondió a Mauro Icardi tras mostrarla en bikini
Qué hizo la China Suárez tras la explosiva imagen que Mauro Icardi eligió para expresar su amor. Todos los detalles
Orgulloso de su novia, Mauro Icardi eligió una imagen donde se ve a la China Suárez posando en microbikini con el pie sobre una pelota.
“Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió Mauro Icardi junto a la imagen que generó toda una polémica entre sus seguidores que lo acusaron de mostrar a la China Suárez como un "trofeo".
A pesar de las críticas, la China Suárez redobló la apuesta y apoyó a Mauro Icardi reposteando la fotografía y acompañándola con emojis de corazón dejando en claro su amor por el jugador.
La emoción de Mauro Icardi en la cancha acompañado por la China Suárez
El Galatasaray derrotó 4-2 al Antalyaspor, se convirtió campeón y Mauro Icardi compartió su emoción con la actriz y sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.
Con lágrimas en los ojos, Mauro Icardi celebró en la cancha recibiendo el apoyo de la China Suárez que no dudó en abrazarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.
Frente a todo el estadio Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos celebraron junto a amigos y compañeros robándose toda la atención de las cámaras y periodistas presentes.
La China Suárez inseparable de Mauro Icardi
Mientras siguen las versiones sobre el club donde desembarcaría Mauro Icardi, en el programa de Moria Casán revelaron que el futbolista y la China Suárez están más inseparables que nunca.
Según expicó el periodista Gustavo Méndez, la China sería el mayor sostén emocional de Icardi en este momento por lo que canceló su participación a una importante premiación internacional.
"Es muy importante el estado anímico para el jugador de fútbol", contó el periodista. "Cualquier movimiento tiene que ser pensado diez mil veces por eso la China no va a ir a los Premios Platino. Quedan un par de fechas muy importantes y justo Mauro necesita ganar con el Galatasaray en ese mismo fin de semana", siguió mientras hay preocupación por próximo destino del ex de Wanda Nara.