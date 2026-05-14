Grecia Colmenares fue eliminada de Gran Hermano y la verdad de su salida dejó a todos en shock

grecia salida gh La verdad de la salida de Grecia Colmenares de Gran Hermano.

“Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco (el productor ejecutivo Martín) Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos ¿no?”, escribió el periodista en X generando más sospechas sobre las transparencias y veracidad de las votaciones en Gran Hermano.

Grecia Colmenares se burló de Andrea del Boca en Gran Hermano

Sin perder ningún segundo, Grecia Colmenares arrancó con todo y lanzó filosas indirectas contra Andrea del Boca imitándola y criticándola por su accionar en el juego.

La actriz se burló del almohadon que abrazaba Andrea del Boca cuando se sentía deprimida y la acusó de dedicarse a dormir. "Es como si yo llegara y me quedo en el cuarto tirada pensando y digo extraño a mi hija...", lanzó sin nombrarla.

grecia andrea La indirecta de Grecia Colmenares a Andrea del Boca.

"¿Para qué entraste a la casa?", agregó mientras se descargaba en el programa de streaming del interior de la casa de Gran Hermano. Además, la actriz aseguró que va por todo y quiere quedarse hasta el final.

¿Andrea del Boca ignoró a Grecia Colmenares?

El lunes por la noche, Grecia tuvo su gran ingreso a Gran Hermano siendo bienvenida por todos los participantes, incluso aquellos pertenecientes al grupo de Andrea del Boca.

Lejos de hacer referencia a la llegada de Grecia Colmenares, Andrea del Boca recurrió a sus redes sociales para hablarde su hija Anna del Boca, quien era una de las candidatas a tomar el lugar de su mamá.

andrea grecia Andrea del Boca elogió a su hija e ignoró a Grecia Colmenares.

"Gracias por el amor a Anna, se lo merece. Van conociendo su luz cada vez más y más", escribió Andrea del Boca junto a una captura de los mensajes de cariño de los seguidores a su heredera.