La reacción de Jesica Cirio tras rumores sobre su pedido de detención: "¿Quieren que...?"

“Me quisieron tirar a matar, me quisieron cerrar la boca y me robaron la fórmula para llenarse de guita. A Cirio la quiero bien presa. Estuvieron todos tomando fafa hasta las tres de la mañana en Nordelta festejando mi desgracia. Elías y el lobo ”, dice Hauque furioso en uno de los mensajes que le envió a Martín Migueles.

JESICA CIRIO REACCION CARCEL Jesica Cirio se mostró desde el gimnasio.

Mientras tanto, Jesica Cirio no hizo declaraciones al respecto aunque sí volvió a sus redes presumiendo su figura de embarazada desde el gimnasio. "¿Quieren que les suba rutina de hot?", le preguntó a sus seguidores.

Jesica Cirio rompió el silencio tras su viaje de compras a Madrid

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales por su lujoso viaje a Europa. Acompañda por su hija Chloé y una amiga, Jesica viajó a Madrid para disfrutar de un viaje de chicas y compras, y su paso por una de las tiendas favoritas de las celebrities internacionales no pasó desapercibido.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame mostró la foto que una argentina tomó de Jesica Cirio en la caja."Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba", arrancó. "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros", dijo sobre el exorbitante gasto.

Ahora, tras la polémica que generaron las imágenes, Jesica Cirio rompió el silencio en Intrusos y aseguró que se encuentra alejada de los medios y sin estar al tanto de las noticias sobre su vida.

jesica cirio intrusoss Jesica Cirio habló tras su viaje a Europa.

"No miro medios, no miro nada, y que sea y que digan lo que quieran. No tengo nada para responder”, lanzó indiferente y habló de su trabajo actual. “Estoy trabajando de manera particular. Por ahora no quiero, más adelante veremos...”, indicó.