¡Bombazo! El motivo oculto detrás de las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami

La razón por la que Mauro Icardi viajó a Miami.

"Él se va a juntar con directivos de un club brasileño que lo quiere” dijo confirmando la versión de Gustavo Méndez periodista amigo de la China Suárez quien días antes afirmó que Icardi podría llegar a Sao Paulo donde le ofrecerían mucho más que los clubes europeos.

Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en Miami

Durante la noche del sábado, fue la misma China Suárez quien publicó un video celebrando los goles de Argentina mientras veía el partido con Mauro Icardi y amigos en un departamento de Miami.

Al finalizar, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron celebrar el triunfo de la Selección y salieron de fiesta a la BRESH donde también estuvieorn figuras como Lola Índigo.

Mauro Icardi y la China Suárez en la BRESH de Miami.

Si bien en un primer momento la cuenta de Instagram de la BRESH publicó fotos de la China Suárez posando sola generando especulaciones sobre la ausencia de Icardi. Ahora, se viralizaron videos donde se puede ver la figura del futbolista Icardi, comprobando que sí estuvo presente acompañando a la actriz.

Qué harán Mauro Icardi y la China Suárez tras su viaje

En medio de dudas y especulaciones sobre el futuro en la carrera de Mauro Icardi, el periodista Gustavo Méndez reveló los planes de la pareja tras su paso por Miami.

“Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló. "Después, Estambul“, agregó el periodista amigo de la China en su cuenta de X.