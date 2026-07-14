Tras superar su crisis por el escándalo con Ekaterina Ojeda en un boliche, Mauro Icardi y la China Suárez, viajaron a Miami para disfrutar de unos días de vacaciones.
La verdad sobre el viaje de Ekaterina Ojeda a Miami donde están Icardi y la China Suárez
Explosión en las redes sociales por la foto de Ekaterina Ojeda en medio de las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez
Luego de que se Mauro Icardi y la China Suárez se fotografiaran desde el avión con rumbo a Estados Unidos, Ekaterina Ojeda redobló la apuesta anunciando que también viajaría a Miami.
"Bueno nos vamos a Miami.. están?", escribió Ekaterina junto a un emoji riéndose. Además, la rubia le reveló a sus followers que compartiría todos los detalles y paso a paso de su viaje.
A pesar de agitar el avispero sobre su posible cruce con Mauro Icardi y la China Suárez en Miami, en las últimas horas se viralizaron fotos de Ekaterina paseando por las calles de Buenos Aires. Además, la joven publicó stories en su cuenta de Instagram sin hacer ninguna referencia a su supuesta llegada a Miami. ¿Mintió?
¿Ekaterina Ojeda ninguneó la carrera de la China Suárez?
A pesar de que la China Suárez y Mauro Icardi desmintieran su crisis y separación, Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista, fue contratada por Wanda Nara y disparó sin anestesia contra la pareja.
De lo más picante, Ekaterina Ojeda dio detalles explosivos de su primer encuentro con Mauro Icardi en un boliche y fue lapidaria con la China Suárez.
La joven reaccionó a mensajes que dejaron sus seguidores en su cuenta de X y fue contundente. “Consigue más laburo y canjes que la China Suárez”, escribieron y Ekaterina redobló la apuesta.
“No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un tik tok. Laburando, no. Sólo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Sé que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi…”., dijo menospreciando la carrera de la China Suárez en los medios.