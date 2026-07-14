La verdad sobre el viaje de Ekaterina Ojeda a Miami donde están Icardi y la China Suárez

Ekaterina Ojeda en las calles de Palermo tras anunciar su viaje a Miami.

A pesar de agitar el avispero sobre su posible cruce con Mauro Icardi y la China Suárez en Miami, en las últimas horas se viralizaron fotos de Ekaterina paseando por las calles de Buenos Aires. Además, la joven publicó stories en su cuenta de Instagram sin hacer ninguna referencia a su supuesta llegada a Miami. ¿Mintió?

¿Ekaterina Ojeda ninguneó la carrera de la China Suárez?

A pesar de que la China Suárez y Mauro Icardi desmintieran su crisis y separación, Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista, fue contratada por Wanda Nara y disparó sin anestesia contra la pareja.

De lo más picante, Ekaterina Ojeda dio detalles explosivos de su primer encuentro con Mauro Icardi en un boliche y fue lapidaria con la China Suárez.

La joven reaccionó a mensajes que dejaron sus seguidores en su cuenta de X y fue contundente. “Consigue más laburo y canjes que la China Suárez”, escribieron y Ekaterina redobló la apuesta.

Ekaterina Ojeda trató de vaga a la China Suárez.

“No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un tik tok. Laburando, no. Sólo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Sé que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi…”., dijo menospreciando la carrera de la China Suárez en los medios.