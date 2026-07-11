Ekaterina Ojeda anunció que irá a Miami donde están la China Suárez e Icardi

Ekaterina Ojeda viajará a Miami.

"Bueno nos vamos a Miami.. están?", escribió Ekaterina junto a un emoji riéndose. Además, la rubia le reveló a sus followers que compartirá todos los detalles y paso a paso de su viaje.

¿Ekaterina Ojeda trató de vaga a la China Suárez?

A pesar de que la China Suárez y Mauro Icardi desmintieran su crisis y separación, Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista, fue contratada por Wanda Nara y disparó sin anestesia contra la pareja.

De lo más picante, Ekaterina Ojeda dio detalles explosivos de su primer encuentro con Mauro Icardi en un boliche y fue lapidaria con la China Suárez.

La joven reaccionó a mensajes que dejaron sus seguidores en su cuenta de X y fue contundente. “Consigue más laburo y canjes que la China Suárez”, escribieron y Ekaterina redobló la apuesta.

“No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un tik tok. Laburando, no. Sólo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Sé que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi…”., dijo menospreciando la carrera de la China Suárez en los medios.

Cómo fue el cruce entre Ekaterina, Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.