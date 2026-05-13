Las fotos que complican a Wanda Nara y Martín Migueles

A pesar de las declaraciones de Wanda Nara, en la mañana del miércoles aparecieron imágenes de Martín Migueles con las hijas de Wanda Nara durante el fin de semana, lo que desmentiría la supuesta separación. “Eso destierra totalmente la farsa de que Wanda Nara está separada de Martín Migueles anunciaron en el programa de Moria Casán mientras que un testigo reveló más detalles sobre lo sucedido durante los últimos días.

martin migueles hijas wanda Martín Migueles de compras con las hijas de Wanda Nara.

“Entonces me dicen ‘Yo voy a comprar a un supermercado en Nordelta y los veo siempre a Migueles con su hija y con las dos nenas de Wanda. Esto fue hace un par de semanas atrás y este fin de semana me escribe y me dice ‘Martín, estoy en el supermercado a Migueles y su nena con las hijas de Wanda, las tres vestidas igual’. No la vamos a mostrar, pero hay otra foto en la que se les ve la cara”, reveló Martín Leiró.

La declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles

En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical, Wanda Nara presumió su historia de amor en la vida real con una feroz indirecta a la China Suárez.

Enamorada de Martín Migueles, Wanda Nara le mostró a sus seguidores el gesto de amor que tuvo el ex socio de Piccirillo: una carte junto a un ramo de flores.

Seguido a esto, Wanda Nara fue por más y publicó una foto del motorhome que está ocupando mientras graba su ficción vertical, lo que fue considerado como un mensaje para la China Suárez.

WANDA MOTORHOME

Si bien no escribió ningún mensaje, los seguidores no tardaron en relacionarlo con la escandalosa pelea de la China Suárez y Pampita cuando la modelo la encontró con Benjamín Vicuña en el motohome.

Furor por las frutinovela de Wanda Nara

La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.

Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.

WANDA ANRA FRUTINOVELA Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.

"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.