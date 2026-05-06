El explosivo mensaje de Wanda Nara tras la venta de la "casa de los sueños"

wanda nara posteo icardi El posteo de Wanda Nara que reavivió el "Wandagate".

Además, días atrás salió a la luz que de quedarse en el Galatasaray, Mauro Icardi tendría una gran reducción de su sueldo actual, dejando atrás la vida de lujos y excentricidades que presumió la China Suárez.

Wanda Nara y su problema de millonaria

Wanda Nara causó furor con sus "problemas de millonaria".

Divertida, Wanda Nara participó del segmento de Sebastián Wainraich donde gente con alto nivel adquisitivo revela sus dificultadas más insólitas.

"La verdad es que yo nunca viajé en economy. No voy a inventar algo que no me pasó", dijo cuando le preguntaron por sus viajes por el mundo y confesó que la primera vez que lo hizo fue a Rusia invitada por Maxi López.

wanda nara jujuy.jpg Wanda Nara habló de sus viajes en primera.

Si bien admitió que siempre tuvo asientos de primera clase, sus hijos sí han viajado y siguen haciéndolo en economy."Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.

Las fotos de la serie de Wanda y Maxi López

Ya salieron las imágenes oficiales de "Triángulo Amoroso", la serie vertical que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, además de un elenco de famosísimas figuras.

La serie producida por Telefé está inspirada en la vida de Wanda Nara y Maxi López y hará referencia a los espìsodios más escandalosos y polémicos de la pareja con tintes de ficción.

A días de su gran estreno el 11 de mayo en redes sociales, salieron a la luz pequeñoa adelantos, entre ellos una escena en la que se ve a Wanda Nara y Maxi López a centímetros de darse un beso.

wanda maxi beso La foto de Wanda Nara y Maxi López que estalló la polémica.

Si bien la postal provocó toda una revolución entre los seguidores, muchos no dudaron en cuestionar y criticar el accionar de la ex pareja, en especial haciendo referencia a la actual mujer de Maxi López, la modelo Daniela Christiansson.