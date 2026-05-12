En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Wanda Nara le puso punto final a su relación con el polémico empresario.
La insólita explicación de Wanda Nara sobre su separación de Martín Migueles: "Celoso de..."
Wanda Nara rompió el silencio y no se guardó nada sobre el fin de su relación con el ex socio de Elías Piccirillo. Los detalles
Fue la misma Wanda Nara quien confirmó su separación luego de que circularan fuertes rumores durante el fin de semana. La top reveló que estarían distanciados desde hace más de un mes.
"Hace un mes que estoy separada de él", le dijo Wanda Nara a Yanina Lartorre en un mensaje. "El problema fue que cuando decidí ir a hacer la película, le dio celos porque le blanqueé todo lo de Bernasconi y quedamos que si me iba afuera nos separábamos", agregó Wanda Nara sobre los supuestos motivos.
A pesar de las declaraciones de Wanda Nara, trascendió que Martín Migueles seguiría visitando el chateu de la Avenida Libertador para visitar a los hijos de la mediática mientras sigue grabando en Uruguay.
El mensaje de Wanda Nara tras la venta de la "casa de los sueños"
Todo sucedió luego de que Yanina Latorre confirmara que Mauro Icardi y la China Suárez tomaron la decisión de vender la famosa "casa de los sueños" de Wanda Nara.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara fue por todo y publicó un mensaje que estaría dedicado a la pareja. "El que ríe último come mejor", escribió filosísima.
Además, días atrás salió a la luz que de quedarse en el Galatasaray, Mauro Icardi tendría una gran reducción de su sueldo actual, dejando atrás la vida de lujos y excentricidades que presumió la China Suárez.
Wanda Nara y su problema de millonaria
Wanda Nara causó furor con sus "problemas de millonaria".
Divertida, Wanda Nara participó del segmento de Sebastián Wainraich donde gente con alto nivel adquisitivo revela sus dificultadas más insólitas.
"La verdad es que yo nunca viajé en economy. No voy a inventar algo que no me pasó", dijo cuando le preguntaron por sus viajes por el mundo y confesó que la primera vez que lo hizo fue a Rusia invitada por Maxi López.
Si bien admitió que siempre tuvo asientos de primera clase, sus hijos sí han viajado y siguen haciéndolo en economy."Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.