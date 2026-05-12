La insólita explicación de Wanda Nara sobre su separación de Martín Migueles: "Celoso de..."

WANDA NARA MARTIN MIGUELES SUPERMERCADO Wanda Nara dio detalles de su separación de Martín Migueles.

A pesar de las declaraciones de Wanda Nara, trascendió que Martín Migueles seguiría visitando el chateu de la Avenida Libertador para visitar a los hijos de la mediática mientras sigue grabando en Uruguay.

El mensaje de Wanda Nara tras la venta de la "casa de los sueños"

Todo sucedió luego de que Yanina Latorre confirmara que Mauro Icardi y la China Suárez tomaron la decisión de vender la famosa "casa de los sueños" de Wanda Nara.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara fue por todo y publicó un mensaje que estaría dedicado a la pareja. "El que ríe último come mejor", escribió filosísima.

wanda nara posteo icardi El posteo de Wanda Nara que reavivió el "Wandagate".

Además, días atrás salió a la luz que de quedarse en el Galatasaray, Mauro Icardi tendría una gran reducción de su sueldo actual, dejando atrás la vida de lujos y excentricidades que presumió la China Suárez.

Wanda Nara y su problema de millonaria

Wanda Nara causó furor con sus "problemas de millonaria".

Divertida, Wanda Nara participó del segmento de Sebastián Wainraich donde gente con alto nivel adquisitivo revela sus dificultadas más insólitas.

"La verdad es que yo nunca viajé en economy. No voy a inventar algo que no me pasó", dijo cuando le preguntaron por sus viajes por el mundo y confesó que la primera vez que lo hizo fue a Rusia invitada por Maxi López.

wanda nara avion ibiza.jpg Wanda Nara habló de sus viajes en primera.

Si bien admitió que siempre tuvo asientos de primera clase, sus hijos sí han viajado y siguen haciéndolo en economy."Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.