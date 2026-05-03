En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical junto a Maxi López, Wanda Nara causó furor con sus "problemas de millonaria".
Wanda Nara reveló los problemas que tiene como millonaria y estalló la polémica
Explosión en las redes sociales por los dichos de Wanda Nara sobre su lujosa vida. Todos los detalles
Divertida, Wanda Nara participó del segmento de Sebastián Wainraich donde gente con alto nivel adquisitivo revela sus dificultadas más insólitas.
"La verdad es que yo nunca viajé en economy. No voy a inventar algo que no me pasó", dijo cuando le preguntaron por sus viajes por el mundo y confesó que la primera vez que lo hizo fue a Rusia invitada por Maxi López.
Si bien admitió que siempre tuvo asientos de primera clase, sus hijos sí han viajado y siguen haciéndolo en economy."Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.
Wanda Nara arrancó a grabar su película
Wanda Nara tendrá su debut en la gran pantalla en "¿Querés ser mi hijo?“, una historia llena de romance y giros inesperados en la que interpretará a Lucía una mujer de 40 años que tiene que empezar de nuevo cuando descubre la infidelidad de su pareja.
Lucía deberá volver a su departamento de soltera donde conocerá a su vecino de 23 ños que le propodrá un insólito plan que terminará de la forma más explosiva e inesperada.
En las redes, ya están circulando imágenes del back de la grabación donde se va a Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, el galán de la historia, con quien Wanda habría tenido un fugaz romance meses atrás.