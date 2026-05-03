Wanda Nara reveló los problemas que tiene como millonaria y estalló la polémica

wanda nara avion ibiza.jpg Wanda Nara habló de sus viajes en primera.

Si bien admitió que siempre tuvo asientos de primera clase, sus hijos sí han viajado y siguen haciéndolo en economy."Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.

Wanda Nara arrancó a grabar su película

Wanda Nara tendrá su debut en la gran pantalla en "¿Querés ser mi hijo?“, una historia llena de romance y giros inesperados en la que interpretará a Lucía una mujer de 40 años que tiene que empezar de nuevo cuando descubre la infidelidad de su pareja.

Lucía deberá volver a su departamento de soltera donde conocerá a su vecino de 23 ños que le propodrá un insólito plan que terminará de la forma más explosiva e inesperada.

wanda nara pelicula foto Wanda Nara y Agustín Bernasconi arrancaron las grabaciones de su película.

En las redes, ya están circulando imágenes del back de la grabación donde se va a Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, el galán de la historia, con quien Wanda habría tenido un fugaz romance meses atrás.