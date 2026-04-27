Aseguran que Wanda Nara se burló de la China Suárez: "Motorhome..."

WANDA MOTORHOME

Si bien no escribió ningún mensaje, los seguidores no tardaron en relacionarlo con la escandalosa pelea de la China Suárez y Pampita cuando la modelo la encontró con Benjamín Vicuña en el motohome.

Furor por las frutinovela de Wanda Nara

La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.

Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.

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Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.

"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.

El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?

Ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.