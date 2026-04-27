En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical, Wanda Nara presumió su historia de amor en la vida real con una feroz indirecta a la China Suárez.
Aseguran que Wanda Nara se burló de la China Suárez: "Motorhome..."
Explosión en las redes sociales por la feroz indirecta de Wanda Nara a la China Suárez. Los detalles
Enamorada de Martín Migueles, Wanda Nara le mostró a sus seguidores el gesto de amor que tuvo el ex socio de Piccirillo: una carte junto a un ramo de flores.
Seguido a esto, Wanda Nara fue por más y publicó una foto del motorhome que está ocupando mientras graba su ficción vertical, lo que fue considerado como un mensaje para la China Suárez.
Si bien no escribió ningún mensaje, los seguidores no tardaron en relacionarlo con la escandalosa pelea de la China Suárez y Pampita cuando la modelo la encontró con Benjamín Vicuña en el motohome.
Furor por las frutinovela de Wanda Nara
La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.
Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.
Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.
"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.
El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?
Ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.
Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.
Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.