Tras el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi, Wanda Nara no paró de publicar fotos y videos de su primer fin de semana sin la compañía de Francesca e Isabella.
El sorprendente pedido de Wanda Nara tras entregar sus hijas a Mauro Icardi
Mauro Icardi se encontró con sus hijas y Wanda Nara no se quedó callada. Todos los detalles
Desde su mansión en Nordelta, Wanda Nara disfrutó junto a sus hijos varones y los hijos de Zaira Nara, aprovechando la ocasión para hacer un pedido para su sobrino.
A días del inicio del mundial, Wanda Nara y su familia se sumó al álbum de figuritas y usó su fama para que el hijo menor de Zaira pueda completarlo.
"A mi sobrino le falta Messi. Alguien cerca de Nordelta. Me cambia figuritas", escribió Wanda Nara en la primera noche de revinculación de sus hijas con Icardi.
El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas
Ahora, se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.
egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.