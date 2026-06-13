El impactante descargo de Marta Fort tras ser cuestionada por querer "operarse entera"

martita fort operacion

Ahora, Martita Fort respondió a las críticas a través de un posteo en su cuenta de Instagram. "No se asusten, no pienso 'hacerme entera' fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia. Hay veces que por la culpa de las redes sociales uno tiene esa idea intrusiva porque gran parte tienen alguna que otra intervención estética que nos hace compararnos constantemente", explicó Marta Fort. "No es mi idea, por ahora, no me dejan. Ampliaremos...", escribió Martita antes de su llegada al Mundial 2026.

Martita Fort recordó a Gustavo Martínez

A través de su cuenta de Instagram, Martita Fort abrió su corazón y a través de un video de Gustavo Martínez, habló de su angustia en el día del natalicio de una de las figuras fundamentales en su niñez.

“Como muestro cuando me siento bien, también quiero mostrar cuando no lo estoy”, escribió la joven al comenzar. “Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré”.

martita mgustavo video Martita Fort recordó a su padrino Gustavo Martínez.

“La persona con la que compartí tantas risas y tanto afecto. Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad”, siguió sobre Gustavo Martínez quien años atrás se sacó la vida saltando de un balcón.