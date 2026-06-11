Mauro Icardi llegó a la Argentina y en medio de las repercusiones por el esperado reencuentro con sus hijas, el jugador sorprendió a sus seguidores publicando las fotos privadas de su viaje por Japón y Maldivas con la China Suárez.
Tartu comparó el cuerpo de Wanda Nara con el de la China Suárez: la reacción de Sabrina Rojas
El picante comentario sobre el peso de la China Suárez y Wanda Nara que desató la polémica. Todos los detalles
Además de mostrarse más enamorados que nunca en las postales, Mauro Icardi redobló la apuesta y causó gran revuelo al presumir la figura de la China Suárez como Dios la trajo al mundo lo que generó un debate en Pasó en América.
Mientras analizaban las postales, Tartu lanzó un filoso comentario sobre los cuerpos de la China Suárez y Wanda Nara. “Mirá, ahora tengo una flaca”, le dice Mauro a Wanda dijo el conductor.
Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos", dijo contundente y su compañero redobló. "No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos", agresó sin filtros.
La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda
Además hubo un detalle que no pasó desapercibido: el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.
Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?
El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas
Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.