Tartu comparó el cuerpo de Wanda Nara con el de la China Suárez: la reacción de Sabrina Rojas

china suarez maldivas Mauro Icardi subió foto de la China Suárez desnuda.

Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos", dijo contundente y su compañero redobló. "No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos", agresó sin filtros.

sabrina rojas china suarez wanda tartu Sabrina Rojas indignada con el comentario sobre los cuerpos de Wanda Nara y China Suárez.

La escandalosa razón por la que Mauro Icardi mostró a la China Suárez desnuda

Además hubo un detalle que no pasó desapercibido: el momento que eligió Mauro Icardi para compartir sus fotos íntimas. En las redes sociales, los seguidores notaron que el futbolista lo hizo minutos despúes de las publicaciones de Wanda Nara.

Tras entregar sus hijas a Mauro, Wanda encendió las redes con una serie de imágenes desde su pileta, posando de espaldas y luciendo una microbikini XS, ideal para presumir sus curvas. ¿Icardi le respondió a Wanda Nara?

WANDA BIKINIII Wanda Nara se mostró en bikini y Mauro Icardi publicó foto de la China Suárez.

El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.