Verónica Lozano rompió el silencio tras los rumores sobre su nuevo enfrentamiento con Wanda Nara por su lugar en la programación de Telefé del segundo trimestre del año.
¡Qué pasó! Wanda Nara recibió un correctivo en Telefé
El polémico gesto de Wanda Nara que causó polémica y no cayó bien en el canal de las pelotas. Los detalles
Tras el enojo de Vero Lozano por la foto de Wanda Nara con Jhonny Depp meses atrás, las conductoras se estarían disputando su lugar en la grilla del canal y ahora Verónica redobló la apuesta.
"Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expres y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa", arrancó sin filtros.
Además confirmó que hubo un llamado de atención a Wanda Nara tras su foto con Depp. "Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después", explicó.
Wanda Nara vs Vero Lozano
Según revelaron en A la Tarde, Vero Lozano fue elegida para conducir Bake Off y Wanda Nara una nueva edición de Masterchef Celebrity, ambos programas con posibilidades de ser estrenados tras el mundial.
“Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto”, reveló Santiago Sposato sobre el presente entre Wanda Nara y Vero Lozano.
"Las dos son populares. Una tiene una trayectoria mucho más amplia. En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra”, siguió sobre la situación en Telefé.
"En los pasillos de Telefe le ofrecieron a Vero después del mundial, en septiembre, ser la conductora de Bake Off. Pero en otro pasillo a Wanda le dijeron que van a preparar MasterChef después del mundial", agregó.