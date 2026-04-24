¡Qué pasó! Wanda Nara recibió un correctivo en Telefé

wanda vero lozano Vero Lozano prendió fuego a Wanda Nara.

Además confirmó que hubo un llamado de atención a Wanda Nara tras su foto con Depp. "Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después", explicó.

Wanda Nara vs Vero Lozano

Según revelaron en A la Tarde, Vero Lozano fue elegida para conducir Bake Off y Wanda Nara una nueva edición de Masterchef Celebrity, ambos programas con posibilidades de ser estrenados tras el mundial.

“Hoy no se pueden ni ver y la pelea es por el futuro. Se están disputando un espacio de poder. No están compitiendo por un proyecto, cada una tiene el suyo, pero hay un solo lugar para un proyecto”, reveló Santiago Sposato sobre el presente entre Wanda Nara y Vero Lozano.

"Las dos son populares. Una tiene una trayectoria mucho más amplia. En su momento le prometieron a una ese espacio y por atrás le prometieron a la otra”, siguió sobre la situación en Telefé.

"En los pasillos de Telefe le ofrecieron a Vero después del mundial, en septiembre, ser la conductora de Bake Off. Pero en otro pasillo a Wanda le dijeron que van a preparar MasterChef después del mundial", agregó.