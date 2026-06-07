Tras sus vacaciones en Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador se reencuentre con sus hijas.
Qué hizo Wanda Nara antes de entregar sus hijas a Mauro Icardi
Salió a la luz cómo fue la última noche de Wanda Nara con sus hijas. Todos los detalles
Antes de entregarle las pequeñas al futbolista, Wanda Nara despidió a sus hijas con una salida en la noche porteña junto a sus hermanos, primos y abuelos.
Fue la misma Wanda Nara quien publicó imágenes desde la puerta del teatro donde disfrutaron del musical "Annie". "Familia", escribió junto a la imagen.
Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Martín Migueles entre el grupo familiar. La pareja incluso se mostró cariñosa desde las butacas.
El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas
Ahora, se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.
En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.
egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.