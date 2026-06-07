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Qué hizo Wanda Nara antes de entregar sus hijas a Mauro Icardi

Salió a la luz cómo fue la última noche de Wanda Nara con sus hijas. Todos los detalles

Por UNO
La despedida de Wanda Nara a sus hijas.

La despedida de Wanda Nara a sus hijas.

Tras sus vacaciones en Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador se reencuentre con sus hijas.

Antes de entregarle las pequeñas al futbolista, Wanda Nara despidió a sus hijas con una salida en la noche porteña junto a sus hermanos, primos y abuelos.

Fue la misma Wanda Nara quien publicó imágenes desde la puerta del teatro donde disfrutaron del musical "Annie". "Familia", escribió junto a la imagen.

wanda despedida hijas
Wanda Nara fue al teatro con sus hijas.

Wanda Nara fue al teatro con sus hijas.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de Martín Migueles entre el grupo familiar. La pareja incluso se mostró cariñosa desde las butacas.

El encuentro de Mauro Icardi y sus hijas

Ahora, se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas
Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas

Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.

A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.

egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.

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