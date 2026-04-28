En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical junto a Maxi López, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores desde Uruguay donde está grabando una película.
Aparecieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara
Explosión en las redes sociales por las fotos del film que tendrá a Wanda Nara como protagonista. Todos los detalles
Wanda Nara tendrá su debut en la gran pantalla en "¿Querés ser mi hijo?“, una historia llena de romance y giros inesperados en la que interpretará a Lucía una mujer de 40 años que tiene que empezar de nuevo cuando descubre la infidelidad de su pareja.
Lucía deberá volver a su departamento de soltera donde conocerá a su vecino de 23 ños que le propodrá un insólito plan que terminará de la forma más explosiva e inesperada.
En las redes, ya están circulando imágenes del back de la grabación donde se va a Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, el galán de la historia, con quien Wanda habría tenido un fugaz romance meses atrás.
Aseguran que Wanda Nara se burló de la China Suárez: "Motorhome..."
Enamorada de Martín Migueles, Wanda Nara le mostró a sus seguidores el gesto de amor que tuvo el ex socio de Piccirillo: una carte junto a un ramo de flores.
Seguido a esto, Wanda Nara fue por más y publicó una foto del motorhome que está ocupando mientras graba su ficción vertical, lo que fue considerado como un mensaje para la China Suárez.
Si bien no escribió ningún mensaje, los seguidores no tardaron en relacionarlo con la escandalosa pelea de la China Suárez y Pampita cuando la modelo la encontró con Benjamín Vicuña en el motohome.
Furor por la frutinovela de Wanda Nara
La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.
Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.
"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.