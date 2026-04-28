Aparecieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara

wanda nara pelicula foto Wanda Nara y Agustín Bernasconi arrancaron las grabaciones de su película.

En las redes, ya están circulando imágenes del back de la grabación donde se va a Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, el galán de la historia, con quien Wanda habría tenido un fugaz romance meses atrás.

Aseguran que Wanda Nara se burló de la China Suárez: "Motorhome..."

Enamorada de Martín Migueles, Wanda Nara le mostró a sus seguidores el gesto de amor que tuvo el ex socio de Piccirillo: una carte junto a un ramo de flores.

Seguido a esto, Wanda Nara fue por más y publicó una foto del motorhome que está ocupando mientras graba su ficción vertical, lo que fue considerado como un mensaje para la China Suárez.

WANDA MOTORHOME

Si bien no escribió ningún mensaje, los seguidores no tardaron en relacionarlo con la escandalosa pelea de la China Suárez y Pampita cuando la modelo la encontró con Benjamín Vicuña en el motohome.

Furor por la frutinovela de Wanda Nara

La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.

Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.

mango icardi china frutinovela Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.

"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.