Se conoció cómo operaba la banda que compraba armas y las traficaba a Chile y Uruguay: un mendocino detenido

allanamientos trafico de armas internacional Parte del arsenal encontrado a la banda.

El universo total de armas involucradas asciende a 2.269, 743 dentro del circuito investigado y otras 1.526 vinculadas por fuera. Se trata principalmente de pistolas semiautomáticas -Bersa, Glock y Taurus- en calibres 9mm, .45 y .22.

El operativo terminó con 119 armas secuestradas, una granada de mano modelo FMK-2 MOD 0 y más de 40.000 municiones con documentación inconsistente o ausente.

El hallazgo del armamento buscado en Chile y Uruguay reforzó una segunda hipótesis: que parte del arsenal fue vendido al exterior, posiblemente a bandas de Paraguay y Brasil.

La causa fue iniciada en julio de 2024, cuando la entonces Agencia Nacional de Materiales Controlados (hoy RENAR) denunció ante la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del fiscal Santiago Marquevich, irregularidades en compras masivas y transferencias atípicas de armas por parte de usuarios particulares.

Los detenidos

Cuatro personas encabezan el organigrama de la banda, de acuerdo a lo que publicó Infobae.

Ricardo Javier Mascato, hotelero considerado el líder de la asociación ilícita, coordinaba la adquisición de armas mediante testaferros, entregaba dinero y credenciales y daba instrucciones operativas. Su nombre ya había aparecido en 2007 vinculado a una defraudación con cheques en la Municipalidad de Colón, Entre Ríos.

Martín José Núñez, jubilado, era el encargado de reclutar a los prestanombres, gestionar sus credenciales y cobrar por cada operación.

Walter Horacio Moreno, Oficial Primero de la Policía de la Ciudad -pasado a situación pasiva tras su detención-, operaba como instructor de tiro y gestor de trámites, certificaba firmas en transferencias y recibía pagos de dueños de armerías.

maximiliano gomez veras armas trafico Maximiliano Gómez Veras.

Maximiliano Gómez Veras, dedicado a la construcción, actuaba como intermediario en registraciones y transferencias de armamento.

También están imputados los dueños de dos armerías: Daniel Niver Iglesias, de La Perdíz en Quilmes, y los hermanos Yanina y Daniel Alberto Ribeiro, de La Nona (armería) en Lanús, quienes facilitaban la infraestructura registral que sostenía toda la maniobra.