Se filtró una comprometedora foto de Wanda Nara y Maxi López

wanda maxi beso La foto de Wanda Nara y Maxi López que estalló la polémica.

Si bien la postal provocó toda una revolución entre los seguidores, muchos no dudaron en cuestionar y criticar el accionar de la ex pareja, en especial haciendo referencia a la actual mujer de Maxi López, la modelo Daniela Christiansson.

El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Yanina Latorre y Nora Colossimo tendrán participaciones especiales.

Furor por la frutinovela de Wanda Nara: Wanda Melón, Mango Icardi y...

En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical, Wanda Nara llegó a las frutinovelas con el "Wandagate".

La vida de Wanda Nara no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.

Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.

mango icardi china frutinovela Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.

"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.