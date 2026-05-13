El enrostre de la China Suárez al debut de la serie de Wanda Nara: ¿la ninguneó?

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La actriz publicó una serie de fotos de sus trabajo como actriz con postales de su papel en "El Barro", "Argentina, tierra de Amor y Venganza" y más, dejando a la vista su extensa carrera actoral.

Polémica por la comprometedora foto de Wanda Nara y Maxi López

A días del estreno de Triángulo Amoroso, salieron a la luz pequeñoa adelantos, entre ellos una escena en la que se ve a Wanda Nara y Maxi López a centímetros de darse un beso.

wanda maxi beso La foto de Wanda Nara y Maxi López que estalló la polémica.

Si bien la postal provocó toda una revolución entre los seguidores, muchos no dudaron en cuestionar y criticar el accionar de la ex pareja, en especial haciendo referencia a la actual mujer de Maxi López, la modelo Daniela Christiansson.

El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Yanina Latorre y Nora Colossimo tendrán participaciones especiales.