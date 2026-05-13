Se estrenó "Triángulo Amoroso", la serie vertical para redes sociales que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, y, la China Suárez no se quedó de brazos cruzados.
El enrostre de la China Suárez al debut de la serie de Wanda Nara: ¿la ninguneó?
Explosión en las redes sociales por la reacción de la China Suárez en medio del estreno de la serie de Wanda Nara. Los detalles
La serie producida por Telefé está inspirada en la vida de Wanda Nara y Maxi López y harce referencia a los espisodios más escandalosos y polémicos de la pareja, incluso los que tuvieron participación de la China Suárez.
Fiel a su estilo, la China Suárez no hizo referencia directa a la serie aunque lanzó una filosísima indirecta al debut de Wanda Nara como actriz y protagonista a través de su cuenta de Instagram.
La actriz publicó una serie de fotos de sus trabajo como actriz con postales de su papel en "El Barro", "Argentina, tierra de Amor y Venganza" y más, dejando a la vista su extensa carrera actoral.
Polémica por la comprometedora foto de Wanda Nara y Maxi López
A días del estreno de Triángulo Amoroso, salieron a la luz pequeñoa adelantos, entre ellos una escena en la que se ve a Wanda Nara y Maxi López a centímetros de darse un beso.
Si bien la postal provocó toda una revolución entre los seguidores, muchos no dudaron en cuestionar y criticar el accionar de la ex pareja, en especial haciendo referencia a la actual mujer de Maxi López, la modelo Daniela Christiansson.
El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?
Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.
Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.
Yanina Latorre y Nora Colossimo tendrán participaciones especiales.