Camila Galante y Leandro Paredes quedaron en el centro de la polémica luego de que en el streaming BONDI sacaran a la luz la feroz interna que hay entre las mujeres de la selección por el comportamiento del futbolista.
¡Escándalo! Las mujeres de la Selección furiosas con Leandro Paredes
A días del Mundial, Leandro Paredes y Camila Galante quedaron involucrados en un escándalo inesperado. Todos los detalles
“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, sostuvo el periodista Riva Roy. "Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa ”, agregó sobre el pacto entre Leandro Paredes y Camila Galante.
Según explicó, las mujeres estarían indignadas y preocupadas con la libertad que tiene Paredes. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila. Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda ”, lanzó el panelista.
Meses antes, Leandro Paredes fue relacionado con Emilia Mernes e incluso con Evangelina Anderson tras la comentada separación de la rubia de Martín Demichelis.
Camila Galante y Leandro Paredes protagonizaron un escándalo en el colegio de sus hijos
En su cuenta de X, el periodista Sergio Rek, escribió: "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos".
"Además, los directores entraron a las aulas explicando la situación, solicitando que los hijos de la pareja Galante/Paredes no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina", agregó.
Camila Galante le mostró a Leandro Paredes qué lleva en su cartera y lo sorprendió
Siguiendo la tendencia de celebrities internacionales, Camila Galante y Leandro Paredes se animaron a revelar que llevan dentro de su bolso, sorpendiéndose mutuamente.
La primera fue Camila Galante que comenzó sacando un bolso dentro de su lujoso bolso Chanel. "Un bolsito dentro de un bolsito", comentó Paredes. “Tengo cremita de manos, curita, mi labial, espejito, una agenda", siguió Camila en una lista interminable.
Luego fue el turno de Leandro Paredes que no se quedó atrás. Desodorante, dentífrico, perfume y la llave del auto formaron parte de los objetos que lleva en su día a día aunque la gran sorpresa fue la crema de la marca de su mujer. “La cuido, la cuido. Me encanta. Fresquita", dijo ante la mirada atenta de Cami.