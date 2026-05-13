¡Escándalo! Las mujeres de la Selección furiosas con Leandro Paredes

camila-galante-leandro-paredes.jpg Feroz interna en las mujeres de la Selección por el acuerdo de Leandro Paredes y Camila Galante.

Meses antes, Leandro Paredes fue relacionado con Emilia Mernes e incluso con Evangelina Anderson tras la comentada separación de la rubia de Martín Demichelis.

Camila Galante y Leandro Paredes protagonizaron un escándalo en el colegio de sus hijos

En su cuenta de X, el periodista Sergio Rek, escribió: "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos".

"Además, los directores entraron a las aulas explicando la situación, solicitando que los hijos de la pareja Galante/Paredes no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina", agregó.

Camila Galante le mostró a Leandro Paredes qué lleva en su cartera y lo sorprendió

Siguiendo la tendencia de celebrities internacionales, Camila Galante y Leandro Paredes se animaron a revelar que llevan dentro de su bolso, sorpendiéndose mutuamente.

La primera fue Camila Galante que comenzó sacando un bolso dentro de su lujoso bolso Chanel. "Un bolsito dentro de un bolsito", comentó Paredes. “Tengo cremita de manos, curita, mi labial, espejito, una agenda", siguió Camila en una lista interminable.

paredes camila bolso Leandro Paredes y Camila Galante mostraron lo que llevan en su bolso.

Luego fue el turno de Leandro Paredes que no se quedó atrás. Desodorante, dentífrico, perfume y la llave del auto formaron parte de los objetos que lleva en su día a día aunque la gran sorpresa fue la crema de la marca de su mujer. “La cuido, la cuido. Me encanta. Fresquita", dijo ante la mirada atenta de Cami.