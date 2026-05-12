Florencia Peña explotó contra Luis Ventura: "¡Recibió mis videos pornos!"
Lejos de dejarlo pasar, Florencia Peña no se guardó nada y le exigió al periodista que le pida disculpas por sus dichos. “Es una falta de respeto absoluta”, explotó. “Ventura fue el tipo que recibió mi video. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Ventura... No voy a hablar de Ventura, pero lo que dijo, que me pida disculpas. Pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede jamás mandar a una actriz a hacer videos porno”.
“Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”, siguió sobre el video íntimo que se viralizó de la actriz teniendo sexo con su pareja.
“Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”, protestó. " Él puso un tuit en ese momento, 'Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Y todo empezó así“, recordó indignada.
"¿Fuiste gato?", la pregunta de Moria Casán que descolocó a Florencia Peña
Desde que arrancó con su nuevo programa La Mañana con Moria, Moria Casán no para de ser noticia con sus picantísimas declaraciones, ahora tras su entrevista a Florencia Peña.
A días del estreno de Pretty Woman en Mar del Plata, Florencia Peña visitó a Moria Casán, y la diva fue por todo con una catarata de preguntas imposibles de pasar desapercibidas.
Divertidas, Moria Casán y Florencia Peña se animaron a jugar al "Yo nunca" y las confesiones estallaron la pantalla. “Escuchame una cosa, vos que sos tan libre, ¿has sido gato?”, lanzó la One sin anestesia.“No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí. A mí me gusta…”, respondió Flor.
“No te hablo de poderoso, te hablo de un tipo que no sea poderoso y que te pague por sexo. ¿No te calienta eso?”, insistió Moria Casán y Florencia Peña no dudó en mantenerse firme en su posición.“Nunca, me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí", reveló auunque admitió que tuvo oportunidades.