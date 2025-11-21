El insólito comentario de Moria Casán cuando vio a Lissa Vera de Bandana sin maquillaje

moria casan lissa vera Moria Casán entrevistó a Lissa Vera y no se guardó nada.

“Está muy bien que salgas como se te canta. ¡Me muero! Te quiero”, agregó tratando de evitar la incomodidad de la cantante quien reveló que está pasando un mal momento físico y emocional tras el conflicto de Lourdes Fernández con su ex novio.

Moria Casán se metió en el "hamburguesagate"

La mañana anterior, Moria Casán causó sensación, esta vez lanzando insólitos comentarios sobre los chats de la "hamburguesa" entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según trascendió, Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria tras filtrar los mensajes privados en los que Mauro Icardi se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda .

Una vez más, la diva no pudo contener su opinión al ver la conversación entre la ex pareja. “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió.

“Si la hamburguesa de la señora cotiza eso, imaginate la hamburguesita de la China… cotiza en bolsa, criptomoneda. Me descompenso”, agregó Moria Casán comparando a Wanda Nara con la China Suárez.