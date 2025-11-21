Tras causar sensación con su entrevista a la China Suárez, Moria Casán se metió de lleno en la interna de Bandana y entrevistó a Lissa Vera.
El insólito comentario de Moria Casán cuando vio a Lissa Vera de Bandana sin maquillaje
Explosión en las redes sociales por la reacción de Moria Casán en su entrevista con Lissa Vera. Todos los detalles
En los últimos días salió a la luz el distanciamiento entre Lissa Vera y sus compañeras Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Dacunha. Moria Casán no dudó en preguntarle por lo sucedido a Lissa aunque fue su reacción al verla la que se robó los titulares.
Apenas apareció en pantalla sin maquillaje y recién levantada, Moria Casán no ocultó su sorpresa: “Hola Lissa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me asustó un poquitito verte así. Digo ‘la desperté’. Está estresada.”, dijo impactada.
“Está muy bien que salgas como se te canta. ¡Me muero! Te quiero”, agregó tratando de evitar la incomodidad de la cantante quien reveló que está pasando un mal momento físico y emocional tras el conflicto de Lourdes Fernández con su ex novio.
Moria Casán se metió en el "hamburguesagate"
La mañana anterior, Moria Casán causó sensación, esta vez lanzando insólitos comentarios sobre los chats de la "hamburguesa" entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
Según trascendió, Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria tras filtrar los mensajes privados en los que Mauro Icardi se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda .
Una vez más, la diva no pudo contener su opinión al ver la conversación entre la ex pareja. “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió.
“Si la hamburguesa de la señora cotiza eso, imaginate la hamburguesita de la China… cotiza en bolsa, criptomoneda. Me descompenso”, agregó Moria Casán comparando a Wanda Nara con la China Suárez.