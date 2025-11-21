El país que plantó 350 millones de árboles en un día y provocó grandes consecuencias

Este país que tomó la medida de plantar millones de árboles lo hizo con un objetivo muy importante: combatir la deforestación, ya que cuando se decidió este ambicioso plan se habían encontrado con la realidad de que el área forestal que poseía se había reducido considerablemente con el paso del tiempo. Descubre cuál es el país que plantó 350 millones de árboles en un solo día.
El país que plantó 350 millones de árboles en un día para poder sobrevivir
El país que plantó tantos árboles en tan poco tiempo fue Etiopía. Ubicado en África, esta nación en el año 2019 lanzó la campaña "Green Legacy" con el fin de revertir la pérdida de bosques y también los problemas ambientales que esto había ocasionado en la tierra, el suelo, la agricultura y la seguridad alimentaria del país.
Además, había otro objetivo y es que, con este plan, Etiopía también buscó mitigar los efectos del cambio climático.
La campaña de plantación de árboles fue todo un éxito. De hecho, fue un récord mundial que no solo quedó en ese día, ya que se calcula que en el 2019 llegaron a plantarse un total de 4.000 millones de árboles.
Esta campaña se repitió en el 2025 y duplicó la cantidad de árboles plantados, llegando a superar los 700 millones en un día. De hecho, desde el 2019, se calcula que más de 47.500 millones de árboles fueron plantados, con una tasa de supervivencia que supera el 60%.
Características de la campaña "Green Legacy" para plantar árboles
- Hito Acumulado: Desde su inicio en 2019 hasta 2025, Etiopía ha reportado la siembra de más de 47.500 millones de plántulas (cifra oficial).
- Impacto en la Cubierta Forestal: Las autoridades etíopes afirman que la cobertura forestal ha aumentado a más del 23% del territorio nacional, frente a las estimaciones históricamente bajas (alrededor del 14%) que existían antes de la campaña.
- Mitigación y Resiliencia: Esto contribuye a mitigar el cambio climático al absorber CO2 y a aumentar la resiliencia del país frente a las sequías y la erosión.
- Seguridad Alimentaria: Al fomentar la plantación de árboles frutales y restaurar tierras degradadas, el programa apoya directamente la productividad agrícola y la seguridad alimentaria.