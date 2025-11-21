El país que plantó 350 millones de árboles en un día y provocó grandes consecuencias

Este país que tomó la medida de plantar millones de árboles lo hizo con un objetivo muy importante: combatir la deforestación, ya que cuando se decidió este ambicioso plan se habían encontrado con la realidad de que el área forestal que poseía se había reducido considerablemente con el paso del tiempo. Descubre cuál es el país que plantó 350 millones de árboles en un solo día.

El país que plantó 350 millones de árboles en un día para poder sobrevivir

El país que plantó tantos árboles en tan poco tiempo fue Etiopía. Ubicado en África, esta nación en el año 2019 lanzó la campaña "Green Legacy" con el fin de revertir la pérdida de bosques y también los problemas ambientales que esto había ocasionado en la tierra, el suelo, la agricultura y la seguridad alimentaria del país.