Alerta en Europa: Grecia extiende a 13 horas la jornada laboral en el sector privado.

Por su lado, la ministra Niki Kerameus defendió la medida del Gobierno como una respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral, y que el objetivo es aumentar la productividad sin afectar los derechos de los trabajadores.

Durante el tratamiento y posterior aprobación de la ley hubo huelgas y movilizaciones en diversas ciudades griegas. El sindicato del sector público ADEDY, calificó la reforma como la eliminación de la jornada de 8 horas, mientras que la Confederación General del Trabajo (GSEE) advirtió que la norma aumenta la inseguridad laboral y consolida un modelo de empleo más flexible y menos protegido.

Trabajadores de distintos rubros manifestaron su preocupación por la nueva medida: “Mientras en otros países reducen la jornada, nosotros la ampliamos”, señaló un empleado de un hotel durante una protesta en Atenas.

Durante el tratamiento de la Ley, los partidos Pasok y Syriza votaron en contra de la reforma. Desde la izquierda y el socialismo, calificaron la ley como un retroceso que desregula el mercado laboral y vulnera derechos fundamentales de la clase trabajadora.

Una de las voceras, la diputada Efi Achtsioglou, aseguró que debatir jornadas de 13 horas en pleno 2025 es “vergonzoso y retrógrado”. Expertos y especialistas en temas laborales alertaron además sobre el riesgo de agotamiento y accidentes debido al exceso de horas trabajadas.

Grecia ya encabeza la lista de países de la UE con más horas de trabajo, según la publicación Eurostat, con un promedio de 39,8 horas semanales, frente a 34 en Alemania y 32 en Países Bajos.

Durante 2024, el Gobierno ya había implementado semanas laborales de 5 días en algunos sectores, en tanto que los trabajadores consideran que la nueva ley refuerza esta tendencia, mientras otras naciones europeas avanzan hacia jornadas reducidas o semanas de cuatro días laborales.

Más allá de que Grecia logró cierta recuperación tras la crisis acontecida en 2009, los salarios en el país continúan entre los más bajos de la UE, con un mínimo de 968 euros mensuales, mientras que un sondeo indica que uno de cada cinco trabajadores supera las 45 horas semanales, en un país que también enfrenta un alto costo de vida y dificultades para acceder a la vivienda.