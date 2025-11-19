La Justicia ya definió cuando arranca la campaña electoral que invadirá la Navidad y las vacaciones

elecciones mendoza 2025 (19) En las comunas que desdoblaron las elecciones de concejales se votará el 22 de febrero por lo que la campaña electoral arrancará con la presentación de alianzas el mismo 24 de diciembre. Foto: Nicolás Rios

Aunque en algunas comunas, como es el caso de las peronistas ese sea sólo un trámite, en otras como es en Luján esa definición no será tan fácil. Allí por ejemplo aún no está claro si el intendente Esteban Allasino que milita en el PRO, terminará aliándose con Cambia Mendoza y con La Libertad Avanza, gestando una súper alianza que no se dio en los últimos comicios.

Tan raro es el cronograma electoral que la Junta ya abrió el paraguas y armó un esquema inusual: como el límite para la presentación de las alianzas es el mismo 24 de diciembre y ese día la Justicia sólo atenderá de 8 a 13 horas -y no habrá disponibilidad para recibir inscripciones hasta las 12 como se hace habitualmente- se decidió ampliar el horario el 26 de diciembre de 8 a 10 de la mañana, ya que el 25 de diciembre es feriado.

"Imaginamos que los partidos acordarán las alianzas antes del horario límite, como para no tener que esperarlos con pan dulce y sidra, pero de igual manera se amplió el cronograma para atenderlos el 26 de diciembre por si hay algún rezagado", ironizó un integrante de la junta.

Una campaña electoral en plenas vacaciones

En la reunión de la Junta Electoral que se dio este lunes se barajaron algunas alternativas como para que la campaña electoral no fuese tan incómoda para los votantes de las 6 comunas, pero finalmente se decidió aplicar el cronograma electoral que define la ley electoral provincial.

Esto es que 60 días antes de las elecciones se deben presentar las alianzas y 50 días antes los candidatos.

Por eso la lista de los candidatos a ser concejales en esas comunas deberá oficializarse el 3 de enero y la campaña electoral arrancará el 18 de ese caluroso mes.

Así mismo quedó establecido que el 28 de enero comience la campaña en la vía pública y la publicidad gráfica y el 6 de febrero es el límite para la inaguración de obras públicas, porque se entiende que eso puede influir en el votante.