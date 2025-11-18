Con la presencia de Anabel Fernández Sagasti se reunió la cúpula del PJ para definir estrategias

La reunión en el Consejo Nacional Justicialista

Del encuentro, además de Anabel Fernández Sagasti, participaron los vicepresidentes partidarios José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanneli.

También asistieron los consejeros titulares Vanesa Siley, Juan Manzur, María Teresa García, Eduardo Wado de Pedro, Mayra Mendoza, Agustín Rossi y Agustina Propato, entre otros.

Según indicaron fuentes partidarias a la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevó a cabo entre las “diferentes secretarías partidarias e invitados especiales”.

Con esta reunión, el justicialismo que preside la ex mandataria Cristina Kirchner puso en marcha una serie de encuentros para definir los pasos a seguir ante los proyectos de Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y tributaria que impulsa Javier Milei.

En tanto, este miércoles se llevará a cabo otra reunión en el PJ con el bloque de senadores que conduce José Mayans en el que está Fernández Sagasti.

sergio palazzo en la cgt El mendocino de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, en la reunión de la CGT. X de Sergio Palazzo

Por otro lado, la nueva cúpula de la CGT mantuvo en esta misma jornada una reunión con diputados peronistas de extracción sindical y anticipó su rechazo a la reforma laboral que promueve el gobierno, al considerar que esa iniciativa “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”.

Los integrantes del triunvirato de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo recibieron en la histórica sede de la calle Azopardo a los diputados Sergio Palazzo (mendocino de La Bancaria), Hugo Yasky, Mario Manrique y Vanesa Siley, además del electo Hugo Moyano (h).

El encuentro había sido convocado por los flamante jefes cegetistas para debatir e unificar posturas de cara a la resistencia que se activará ante el proyecto oficial de reforma laboral cuyo texto aún se desconoce.

Finalizada la reunión, Sola dio por hecho que la reforma laboral “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”.