El inesperado feliz fin de año de Cornejo, La Cámpora y el PJ

votación diputados presupuesto

Entre los votos a favor del paquete enviado por el Gobierno (gastos, ingresos, roll over, autorización de financiamiento) se anotaron algunos festejantes inesperados, como José Luis Ramón, Emanuel Fugazzotto, Gabriela Lizana, más todos los legisladores que acompañaron a Omar De Marchi en 2023, y los sancarlinos Rolando Scanio y Jorge Difonso, entre otros. Aunque algunos se abstuvieron o votaron en contra algunos aspectos particulares.

Avalúo e Impositiva también se aprobaron con votos de la oposición, pero sin el PJ.

Negociación de un presupuesto austero

El inédito “score” en el trámite del presupuesto genera curiosidad, incluso más allá del acuerdo por ampliar los alcances de la infraestructura escolar, lo que en la práctica pondrá algo de dinero adicional en las arcas de los intendentes, para obra específica. Un peronista indignado comentó: “Hubiésemos mandado a un par a votar en contra, para disimular un poco”.

Pasadas las elecciones, ya nada es tan dramático. La negociación entre el Gobierno y la oposición para sacar una media sanción por goleada fue más bien breve aunque intensa. Hay que recordar que varios intendentes opositores tendrán elecciones en febrero para renovar la mitad de sus concejos deliberantes, y necesitarán del voto de Cambia Mendoza para sus propios presupuestos.

Cuentan que cuando el oficialismo parlamentario hacía números para conseguir los dos tercios que permitiesen tomar deuda para financiar obras, apareció el diputado Jorge Difonso -el mismo que pedía no dejarse encerrar entre Cornejo y La Cámpora en la reciente campaña electoral- anunciando que apoyaría roll over, presupuesto y financiamiento, entusiasmado con el proyecto ferroviario del Ejecutivo. Eso fue el martes por la mañana, antes del tratamiento que sucedió un día después.

sesion diputados La sesión del miércoles último, que arrojó un resultado inédito: 45 a 1 por un presupuesto.

Difonso leyó bien el resultado de las últimas elecciones. Y decidió apoyar al oficialismo. No es cualquier diputado. Fue intendente en San Carlos, ex aliado de Cambia Mendoza, y referente antiminero como “padre” de la 7.722.

Llamando a Allasino

Una llamada telefónica con el intendente lujanino Esteban Allasino le sirvió al Gobierno para hacerse de los votos de La Unión Mendocina, hoy atomizada en varios bloques. A propósito… ¿Allasino y Cambia Mendoza compartirán listas en las elecciones municipales de febrero? Para que ello ocurra, el alcalde debería saltar del devaluado PRO local, que en las últimas elecciones hizo “sapo”, para arrojarse a los brazos de LLA que en Mendoza preside el diputado nacional Facundo Correa Llano.

El peronismo supo pronto que el Gobierno llegó al recinto el miércoles con los dos tercios de los votos necesarios para el endeudamiento, en el bolsillo. Negociar desde ese lugar fue muy complicado. “Hubo piñadera… no fue sencillo… Venían amagando con quedarse hasta con las hipotecas de nuestras casas, y al final tuvieron que negociar”, dijo un dirigente peronista con referencia a los cambios del proyecto en los fondos de infraestructura escolar para los municipios, que contarán el año que viene con un monto extra que provendrá de una nueva toma de crédito por $73.000 millones para tener las escuelas decentes.

Pausa estratégica

Aunque el Gobierno ya tenía los votos, el oficialismo encabezado por Andrés Lombardi, presidente de la UCR, decidió esperar a que el peronismo se ordenara y los intendentes opositores prestasen su conformidad a la aprobación del presupuesto, lo que ocurrió en la tarde del miércoles. Ya habían acordado no votar en contra del tren de cercanía del Este.

El voto solitario de la camporista “Tina” Morán cayó pesado en el peronismo territorial. No tanto por su efecto en sí, absolutamente inocuo, sino porque ya entendieron que el debate interno en el PJ va a seguir entre intendentes y kirchneristas que le responden a Anabel Fernández Sagasti, sobre todo porque estos últimos tendrán espadas parlamentarias expertas y filosas como Lucas Ilardo en Diputados, y Omar Parisi y Félix González en Senadores. El resto de los legisladores peronistas tiene pronóstico de bajo perfil. De hecho, varios de los que dejarán la Legislatura en mayo fueron invisibles. Y no sólo en el peronismo.

La interna peronista en la Legislatura

Es interesante detenerse en la interna peronista y su repercusión en la Legislatura. En Diputados renovaban 13 bancas, y consiguieron 12, por lo que perdieron un escaño. En el Senado, reemplazaban a 9 senadores y cosecharon 7. Allí se fueron otros 2.

Respecto del “reparto” interno, los tunuyaninos Martín Aveiro y Emir Andraos renovaron la banca de Julio Villafañe; el intendente de La Paz Fernando Ubieta conserva una banca en el Senado; Flor Destéfanis se queda sin legisladores tras la salida de Mercedes Derrache y Matías Stevanato salió ganando porque logró ingresar a 2 legisladores, a cambio de uno propio y otro que era adversario interno.

Anabel Fernández Sagasti perdió a 2 (Helvio Perviú y Tina Morán), pero sumó 3 bancas. También Carlos Ciurca reforzó su tropa legislativa, mientras que los Félix lograron renovar la banca de Pedro Serra en el Senado, y de Gustavo Perret en Diputados.

Emir Félix y los intendentes en un acto en el Este.jpg Emir Félix, Flor Destéfanis, Fernando Ubieta, Jorge Giménez, entre militantes en el invierno político de este año. Foto: Gentileza PJ de Mendoza

La “ancha avenida del medio” de aliados del peronismo como Gabriela Lizana (massista) o José Luis Ramón (Protectora) desaparecerá de la Legislatura como resultado de la última elección.

Además, las mayorías legislativas del oficialismo a partir del 1 de mayo lo dejarán muy cerca de los dos tercios de legisladores que servirían para una eventual reforma constitucional, por ejemplo. Aunque en el peronismo sueñan con una ruptura entre petristas, libertarios y radicales cornejistas. ¿Será?

Mejor que en 2023

Lo cierto es que el peronismo llega a fin de año en un halo de conformidad. Mejoraron su elección de 2023, hicieron una elección decente para la renovación legislativa local, y podrán ser competitivos en 2027. Algunos están más contentos que otros. “Nosotros sin nada, metimos 20 puntos en Godoy Cruz… y los intendentes llegaron a 25 puntos, cuando en 2021 Anabel sumó más y metió 2 diputados nacionales…. ahora, sólo uno”, dicen los jóvenes camporistas. Se sienten más que conformes.

El futuro del peronismo dependerá de sus alianzas internas. Convencidos de que la elección de octubre fue “Milei más Trump versus lunes negro”, y de que sólo quedaron dos sectores (intendentes vs Anabel Fernández Sagasti), tendrán espacio para acomodarse, pulsear, y eventualmente crecer. “Esto será un reparto de poder en el que todos nos vamos a necesitar”, cuenta un dirigente.

Los intendentes también llegan tranquilos a fin de año. La única piedra en el zapato es que en las elecciones locales les crezca algún enano de jardín o que Cambia Mendoza aliada a La Libertad Avanza, les quite las ajustadas mayorías que tienen en sus propios concejos deliberantes.

Emir Félix, presidente del PJ, también está conforme. El peronismo atravesó una tormenta interna, una elección imposible, pero llega vivo a 2027. La elección de este año (25,2%) fue mucho mejor que la de 2023, aunque no esperaba que el oficialismo sacara una diferencia tan grande.

Felicidad oficialista

Más motivos de felicidad tiene el Gobierno. Hace apenas meses, muchos radicales cuestionaban la alianza con Milei. Pero Alfredo Cornejo apostó bien, ganó, y reforzó su poder legislativo para los últimos dos años de mandato.

Cambia Mendoza + LLA ganaron las elecciones con una diferencia soñada. En los primeros dos años de su tercera gestión consecutiva, lograron sembrar las bases de un futuro minero, colocando a Mendoza en el mapa mundial. El viernes, la provincia fue el epicentro de la "Mesa del cobre" de cuatro gobernadores.

Cornejo está del lado del gran ganador Javier Milei y su aliado poderoso Donald Trump, quien abrió la puerta al comercio mendocino en el acuerdo bilateral. Además, el oficialismo acaba de conseguir el presupuesto en una insólita votación de 45 a 1. Un resultado abultado y casi obsceno, pero que refleja el sentimiento opositor luego de una lectura profunda de los resultados electorales sellados tres semanas atrás.

Puede que la única amargura de fin de año del gobernador haya sido el descenso de su querido Tomba.

El gesto de Cornejo

Piadoso, Cornejo agradeció el “gesto de grandeza” de la oposición, que le votó a dos manos el presupuesto con 14% de inversión en infraestructura, roll over y toma de deuda.

Ahora, en el Gobierno esperan que el presupuesto “entre y salga” el mismo martes próximo del Senado dado el nivel de apoyo en Diputados, aunque sería raro que eso ocurriese tipo exprés.

alfredo cornejo diego santilli (1) Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El año está acabado. En la “rosca” mendocina tanto los radicales como libertarios y peronistas tienen distintos motivos para brindar. Aunque como todo el mundo sabe, Papá Noel son los padres y los regalitos no llegan en todas las navidades.

Ahora, a pasar las fiestas. La zafra política terminó y se va a reactivar para las elecciones municipales del 22 de febrero en Luján, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Maipú y Rivadavia.

Mientras tanto, mejor vamos al Vitel Toné. Que ya estamos encima de los brindis de fin de año.