Anabel Fernández Sasgasti defendió a Cristina: "100 días injustamente presa"

Qué dijo Anabel Fernánde Sagasti sobre Cristina Kirchner

La senadora nacional Anabel Fernández Sasgati dijo en un mensaje en redes sociales: "El amor y la lealtad de un pueblo no pueden proscribirse. Cristina está presa por ser la esperanza de millones y, a la vez, una amenaza para los que creen que Argentina es un negocio. La historia pondrá a cada uno en su lugar",

El posteo de Anabel finalizó: "100 días injustamente presa. CFK es inocente y la queremos libre".

Desde el Partido Justicialista también se manifestaro, con un comunicado oficial:

La nota del PJ señala: "Hace 100 días que Cristina Kirchner, presidenta del Partido Justicialista Nacional, está injustamente detenida luego de una condena política sin fundamento jurídico alguno. La persecución a dirigentes opositores no es una novedad. Ha sucedido cada vez que en la Argentina gobernó un proyecto económico que busca excluir a la mayoría de la población. Alcanza con recorrer las noticias de los últimos días para entender por qué la principal dirigente de la oposición está presa: porque el modelo económico de Javier Milei fracasó en toda la línea".

Es un fracaso económico, productivo, social, financiero, teórico y político. La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta

Y cierra: "A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el Partido Justicialista vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación".