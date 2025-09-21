Inicio Política Anabel Fernández Sagasti
Anabel Fernández Sasgasti defendió a Cristina: "100 días injustamente presa"

Al llegar a a los 100 días desde que cumple prisión domiciliaria los seguidores de Cristina Kirchner se manifestaron. Comunicado del PJ

Gustavo De Marinis
Por Gustavo De Marinis
Se cumplieron el sábado 100 días desde que Cristina Kirchner cumple la condena a 6 años y medio por la causa Vialidad. Por eso muchos de sus seguidores se congregaron frente al departamento en el que la ex presidenta transita su prisión domiciliaria.

Anabel Fernández Sagasti, referente del kirchnerismo en Mendoza, se expresó en redes sociales sobre la situación de la líder del movimiento peronista.

También lo hizo el Partido Justicialista con un comunicado en el que denunció persecución y proscripción contra la también ex vicepresidenta de la Nación.

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Qué dijo Anabel Fernánde Sagasti sobre Cristina Kirchner

La senadora nacional Anabel Fernández Sasgati dijo en un mensaje en redes sociales: "El amor y la lealtad de un pueblo no pueden proscribirse. Cristina está presa por ser la esperanza de millones y, a la vez, una amenaza para los que creen que Argentina es un negocio. La historia pondrá a cada uno en su lugar",

El posteo de Anabel finalizó: "100 días injustamente presa. CFK es inocente y la queremos libre".

Desde el Partido Justicialista también se manifestaro, con un comunicado oficial:

La nota del PJ señala: "Hace 100 días que Cristina Kirchner, presidenta del Partido Justicialista Nacional, está injustamente detenida luego de una condena política sin fundamento jurídico alguno. La persecución a dirigentes opositores no es una novedad. Ha sucedido cada vez que en la Argentina gobernó un proyecto económico que busca excluir a la mayoría de la población. Alcanza con recorrer las noticias de los últimos días para entender por qué la principal dirigente de la oposición está presa: porque el modelo económico de Javier Milei fracasó en toda la línea".

Es un fracaso económico, productivo, social, financiero, teórico y político. La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta

Y cierra: "A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el Partido Justicialista vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación".

