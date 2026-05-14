La Ruta 40 que va a El Quemado y está paralizada sufrió una nueva quita de partidas

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmaron una reducción de partidas en la obra de la autopista de la Ruta 40 que une Mendoza con San Juan.
Paralizado está, además, el tramo de la Doble Vía que va desde el Aeropuerto hasta Lavalle; camino por el que se llega hasta el parque solar El Quemado de YPF Luz, a cuya inauguración están invitados este jueves varios funcionarios nacionales.
Tanto en Casa de Gobierno como en Las Heras –departamento en el que se encuentra el parque y que se ve afectado por la obra- esperan que este mismo jueves pueda surgir alguna definición en torno a la reanudación de los trabajos.
Menos plata para la Ruta 40 Mendoza-San Juan
La decisión administrativa 20/2026 se conoció este lunes. El decreto establece ajustes financieros y transferencias de personal en diversos organismos del Estado, ministerios y programas.
En los anexos figuran los recortes para cada área y, a su vez, un incremento en las partidas para el ANSES, que tiene que pagar deudas y sentencias previsionales.
Una de las direcciones que más ajuste sufrió fue la Dirección Nacional de Vialidad. La quita de partidas impacta en Mendoza, especialmente en lo que hace a obras de mantenimiento.
Según el repaso por la planilla oficial, los recortes en materia de infraestructura vial son:
- Mantenimiento de Redes: reducción de $767.539.934 para obras de mantenimiento en el Distrito Mendoza durante el año 2026.
- Obras de Seguridad: recorte de $940.523.960 en el programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales para el distrito.
- Obras de Arte: disminución de $940.523.960 para el mantenimiento y reparación de "obras de arte" (puentes, alcantarillas, etc.) en el 4° Distrito - Mendoza.
Recorte en el Sistema Cristo Redentor
La reorganización de partidas también implicó una reducción de $521.366.557 en el proyecto de la autopista Variante Palmira y otra de $315.166.086 en el de refuncionalización integral del Paso Sistema Cristo Redentor, específicamente en el Túnel Caracoles y galerías de interconexión.
$2.000 millones menos para la autopista de la Ruta 40 camino a San Juan:
Caputo y Adorni resolvieron una quita de $2.025.729.177 para la construcción de la autopista en la Ruta 40, en el tramo que une el límite interprovincial Mendoza-San Juan con la intersección del Acceso Sur.
Se trata de la obra que busca cambiar por completo la deteriorada ruta a San Juan, haciendo doble vía desde el límite con Mendoza –Sarmiento- hasta calle 8, en Pocito.
Visita a Mendoza
Este jueves se realiza la inauguración del parque solar El Quemado, ubicado en Las Heras, a 13 kilómetros de Jocolí.
Se trata del primer proyecto construido bajo el régimen RIGI y el parque solar más grande del país.
El anuncio de la presencia de Manuel Adorni a Mendoza no pasa desapercibida, en el medio de la polémica por la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista –aunque no imputado-.
“No debería venir. Debería renunciar”, dijo el intendente anfitrión Francisco Lo Presti. “Debería dar un paso al costado”, aportó también la vicegobernadora de la provincia Hebe Casado.