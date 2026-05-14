La Ruta 40 que va a El Quemado y está paralizada sufrió una nueva quita de partidas

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan (21).jpeg Caputo y Adorni resolvieron una quita de $2.025.729.177 para la construcción de la autopista en la Ruta 40. Foto: Martín Pravata

Menos plata para la Ruta 40 Mendoza-San Juan

La decisión administrativa 20/2026 se conoció este lunes. El decreto establece ajustes financieros y transferencias de personal en diversos organismos del Estado, ministerios y programas.

En los anexos figuran los recortes para cada área y, a su vez, un incremento en las partidas para el ANSES, que tiene que pagar deudas y sentencias previsionales.

Una de las direcciones que más ajuste sufrió fue la Dirección Nacional de Vialidad. La quita de partidas impacta en Mendoza, especialmente en lo que hace a obras de mantenimiento.

Según el repaso por la planilla oficial, los recortes en materia de infraestructura vial son:

Mantenimiento de Redes: reducción de $767.539.934 para obras de mantenimiento en el Distrito Mendoza durante el año 2026.

de mantenimiento en el Distrito Mendoza durante el año 2026. Obras de Seguridad : recorte de $940.523.960 en el programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales para el distrito.

: recorte de $940.523.960 en el programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales para el distrito. Obras de Arte: disminución de $940.523.960 para el mantenimiento y reparación de "obras de arte" (puentes, alcantarillas, etc.) en el 4° Distrito - Mendoza.

Recorte en el Sistema Cristo Redentor

La reorganización de partidas también implicó una reducción de $521.366.557 en el proyecto de la autopista Variante Palmira y otra de $315.166.086 en el de refuncionalización integral del Paso Sistema Cristo Redentor, específicamente en el Túnel Caracoles y galerías de interconexión.

$2.000 millones menos para la autopista de la Ruta 40 camino a San Juan:

Caputo y Adorni resolvieron una quita de $2.025.729.177 para la construcción de la autopista en la Ruta 40, en el tramo que une el límite interprovincial Mendoza-San Juan con la intersección del Acceso Sur.

Se trata de la obra que busca cambiar por completo la deteriorada ruta a San Juan, haciendo doble vía desde el límite con Mendoza –Sarmiento- hasta calle 8, en Pocito.

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan (7).jpeg La quita de partidas impacta en Mendoza, especialmente en lo que hace a obras de mantenimiento. Foto: Martín Pravata

Visita a Mendoza

Este jueves se realiza la inauguración del parque solar El Quemado, ubicado en Las Heras, a 13 kilómetros de Jocolí.

Se trata del primer proyecto construido bajo el régimen RIGI y el parque solar más grande del país.

El anuncio de la presencia de Manuel Adorni a Mendoza no pasa desapercibida, en el medio de la polémica por la investigación judicial por enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista –aunque no imputado-.

“No debería venir. Debería renunciar”, dijo el intendente anfitrión Francisco Lo Presti. “Debería dar un paso al costado”, aportó también la vicegobernadora de la provincia Hebe Casado.