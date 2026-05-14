Revuelo luego de que un diputado estacionara su vehículo Tesla de U$S100.000 en el Congreso

Fuentes legislativas indicaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría solicitado al legislador el retiro de la camioneta del predio oficial para evitar interpretaciones que colisionen con el mensaje de austeridad que intenta promover el gobierno nacional. El propio Quintar utilizó sus redes sociales para confirmar la propiedad del bien ante las consultas periodísticas.

En su cuenta de la plataforma X, el diputado jujeño publicó una fotografía junto al rodado y aseguró que fue adquirido con fondos propios y declarado ante los organismos correspondientes. Este gesto fue calificado por el legislador como parte de una "batalla cultural", defendiendo la posibilidad de que un ciudadano que ejerce la actividad privada pueda acceder a bienes de consumo lícitos.

Detalles técnicos del Tesla y su valor de mercado

El modelo en cuestión es una pick-up totalmente eléctrica que en el mercado de los Estados Unidos tiene un precio base cercano a los U$S 80.000. Sin embargo, debido a las cargas impositivas vigentes en el territorio nacional, que incluyen aranceles de importación, el IVA y el impuesto a los bienes de lujo, su valor final en el mercado local superaría los 100.000 dólares.

Manuel Quitar Tesla

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), el vehículo se encuentra en proceso de asignación de chapa patente definitiva. El entorno de Quintar aclaró que la documentación está en regla y que la importación se realizó siguiendo los protocolos establecidos por el Decreto 196/2025 para vehículos sin homologación previa.

La unidad exhibida en el Congreso es la versión de mayor potencia de la gama, capaz de alcanzar altas velocidades en pocos segundos. El contraste visual del vehículo gris metalizado estacionado entre las columnas históricas del Palacio Legislativo alimentó el debate público sobre la compatibilidad entre el patrimonio privado y la función pública en un contexto económico complejo.

Manuel Quintar, abogado y empresario del sector de la Salud

Manuel Quintar es un abogado y empresario del sector salud en Jujuy, donde su familia administra el sanatorio Los Lapachos. Antes de sumarse a las filas de La Libertad Avanza, tuvo un paso por el Partido Justicialista, espacio por el cual fue candidato a legislador provincial en 2021 dentro de la estructura del Frente de Todos.

Su declaración jurada actual, presentada ante la Oficina Anticorrupción, detalla un patrimonio que incluye otros vehículos de marcas reconocidas como Mercedes Benz y Toyota, además de motocicletas de alta cilindrada. El legislador sostuvo que su actividad profesional previa le permite justificar la compra del Tesla sin recurrir a fondos estatales.

En el plano político, Quintar responde actualmente al sector interno liderado por Karina Milei. Versiones cercanas al diputado sugieren que el uso de la pick-up eléctrica podría formar parte de una estrategia de comunicación visual para una eventual campaña hacia la gobernación de su provincia en 2027, aprovechando la visibilidad que otorga un bien tan distintivo en la vía pública.

La noticia del Tesla surge en una semana donde el gobierno nacional ratificó ajustes presupuestarios en diversas áreas estatales, lo que motivó críticas de sectores opositores. Estos señalaron la distancia simbólica entre el uso de un automóvil de lujo en una dependencia pública y las medidas de recorte que afectan a instituciones como el Incucai y centros de investigación científica.