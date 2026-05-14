Horacio Marín: "Estamos en el pico histórico de imagen positiva de YPF"

"Vamos a llegar a ser una de las petroleras más grandes del mundo. Hoy producimos 40.000 barriles por día", resaltó; y ante el cuestionamiento de que hoy Petrobras (Brasil) es una de las más potentes, con una producción de 4 millones de barriles, respondió: "Si, pero antes producía 200.000 barriles".

E insistió: "Nosotros vamos a ser una de las más grandes del mundo".

Horacio Marin CEO de YPF en Nihuil Horacio Marín junto a los periodistas Ricardo Montacuto y Julián Imazio en los estudios de radio Nihuil.

La inauguración del parque solar más grande del país

El Quemado es el parque solar más grande de la Argentina "y es el primer RIGI que se presentó en Argentina y el primero que se terminó, algo que se consiguió en tiempo y forma", precisó Marín.

El funcionario sumó contexto a la inauguración de este jueves y recalcó que YPF se está expandiendo mucho más allá de los hidrocarburos.

"Desde el punto de vista nuclear, por ejemplo, creemos que cuando esté la tecnología de los reactores modulares -algo con lo que hoy no contamos, pero puede estar durante la próxima década- YPF debería estar para generar data centers o, mejor dicho, darle energía a quienes ponen data centers", amplió.

En otro momento de la entrevista, se recordó el rol social que cumplió YPF en diversos puntos del país durante décadas anteriores. "Si lo analizás económicamente, es altamente probable que la empresa de aquella época no generara valor. Pero fue una decisión de Estado y yo no la discuto. De todos modos, era otro mundo. No podemos hacer lo mismo en la actualidad. Y lo interesante es que hoy estamos en el pico histórico de imagen positiva de YPF".

El precio de la nafta

También se refirió al precio de la nafta, que este mismo jueves subió su precio un 1%.

"Todo indica que el precio del petróleo debería bajar. Aumentó porque hay una escasez real como nunca por efecto de la guerra; pero lo lógico es que el precio vuelva a bajar. No será por debajo de los 70 dólares -que era el precio que tenía antes de esto-. Sin embargo, cuando ocurra, nosotros vamos a bajar el precio de la nafta porque tenemos un acuerdo honesto con la gente", marcó el especialista en diálogo con Ricardo Montacuto y Julián Imazio en Nihuil.

Pero matizó aclarando que (en caso de que termine la guerra en Irán): "Nosotros no vamos a bajar la nafta por cierto período, de forma que podamos recuperar lo que destinamos a ayudar a los consumidores. Esto es así porque el accionista no tiene nada que ver con la ayuda".

Adorni y Vaca Muerta mendocina

El cuestionado jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, forma parte del directorio de YPF, que se reúne con frecuencia mensual ¿Genera eso alguna incomodidad, en una coyuntura en la que hay tantos cuestionamientos hacia su figura?

"Yo en el directorio de YPF trabajo -retrucó Marín-. No opinamos sobre los demás. Y hasta que no ocurra nada (desde el punto de vista legal) no veo por qué sería un problema".

Respecto a la Vaca Muerta Mendocina, destacó: "Vamos a hacer 5 pozos y estamos explorando las dos áreas, viendo qué proyección hay. Durante el 2027 vamos a saber realmente qué tenemos entre manos. Y ojalá los estudios den bien, así incluimos todo eso entre los planes de desarrollo de YPF".

En otro tramo, explicó: "A Vaca Muerta hay que desarrollarla, porque tal vez en 20 años ya no podés sacar ese recurso".

El Quemado, energía solar a una nueva escala

El parque solar El Quemado, desarrollado por Luz del Campo S.A., empresa bajo el control de YPF Luz, proyecta alcanzar una capacidad instalada total de 305 MW, que fue dividida operativamente en dos etapas: la Etapa I de 200 MW y la Etapa II de 105 MW adicionales, que se pone en marcha este jueves.

el quemado parque solar las heras El parque solar El Quemado, en Las Heras, es el más importante del país.

Además de impresionar por su tamaño, equivalente a 840 estadios como el mundialista provincial Malvinas Argentinas, basta ponerlo en relación con la demanda. Por caso, toda la provincia de Mendoza consume de 130-150 GWh (gigavatios hora) semanales, con lo cual 838 GWh cubrirían la demanda total de los mendocinos durante casi un mes y medio.

En consumo mensual, Mendoza creció de 500 gigas en marzo a los actuales 550 gigas. Con lo cual, si todo lo que genere el parque solar quedara en la provincia, alcanzaría para lo que requieren tanto los usuarios residenciales como empresas e industrias por 40 días, o unas 6 semanas.

Otra medida de su escala: 838 GWh es la cantidad de energía que necesita todo el país en un fin de semana largo. La inauguración de la segunda etapa de la obra -que llevó más de 2 años de ejecución- completa una capacidad instalada total de 305 megavatios. La primera etapa del parque solar, de 200 megas, había sido habilitada por el CEO de YPF, Horacio Marín, a mediados del 2025.