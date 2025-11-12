La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles, después de las 21.30, el Presupuesto 2026 presentado por Alfredo Cornejo. La votación fue abrumadoramente a favor de la pauta de gastos, con 45 legisladores que le dieron el respaldo y una sola que se opuso, la joven kirchnerista Valentina Morán. Los demás peronistas y La Unión Mendocina acompañaron el proyecto. Lo mismo hicieron otros espacios como el Partido Verde y el PRO.
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo fue aprobado con apoyo del PJ y La Unión Mendocina
Antes habían sido aprobadas también las leyes de Avalúo e Impositiva en este caso sin el acompañamiento del PJ pero por amplia mayoría, con votaciones que terminaron 36 a 8 y 35 a 10, respectivamente.
El Presupuesto 2026 prevé la autorización de un roll over de $350.000 millones para refinanciar deuda provincial y un endeudamiento de $240.000 millones destinados a concluir obras como la extensión del Metrotranvía y el Tren de Cercanía.
El peronismo acompañó el general la votación del Presupuesto
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, agradeció el trabajo de todos los bloques para sugerir correcciones y sumar aportes al proyecto de Presupuesto. Quien argumentó en favor de la puta de gastos fue el radical Jorge López.
Se espera que la próxima semana lo trate Senadores.
En representación del justicialismo habló el presidente del bloque de Diputados, Germán Gómez, quien explicó que su espacio decidió acompañar el proyecto de Presupuesto con algunas reservas.
De este modo los opositores acompañaron con sus votos la deuda y el roll over, para lo que se necesitaban los dos tercios de los votos de la cámara que igual iban a alcanzar si el PJ no acompañaba.
Antes, el Gobierno movió las fichas y logró que un puñado de legisladores de La Unión Mendocina acompañe su proyecto de pauta de gastos, por lo que ya no era preciso contar con los votos del PJ.
Se estima que para votar a favor el peronismo obtuvo alguna concesión por parte del oficialismo algo que seguramente se conocerá en las próximas horas.
Antes de que se conociera el respaldo de La Unión Mendocina, el pasado lunes hubo una reunión de intendentes del PJ en la que los jefes comunales -que hasta ese momento se sentían en posición de negociar- habían acordado pedirle al Gobierno que incluyera en el Presupuesto 2026 una serie de obras para las comunas si quería que los legisladores que les respondían a esos intendentes respaldaran la pauta de gastos.
"Se propuso que se destinara un monto para los Programas de Infraestructura Municipal pero desde el Gobierno no se quisieron comprometer con nada concreto", contó uno de los jefes comunales peronistas.
Más tarde, cuando este martes trascendió que los negociadores de la UCR habían cosechado avales de La Unión Mendocina, sobre todo para la deuda que prevé destinar al Metrotranvía y al Tren de Cercanías, aquellas pretensiones se desmoronaron. Sin embargo, este miércoles por la noche finalmente hubo acuerdo.
Este martes, cuando Diario UNO, consultó al diputado Jorge Difonso, el sancarlino confirmó que La Unión Mendocina acompañaría los artículos 42 y 43 del proyecto sobre el financiamiento para el Metrotranvía y el Tren de Cercanías de Mendoza. Y así lo hizo.
En ese camino también se encontraron legisladores del bloque PRO, que compartieron el frente Provincias Unidas con Difonso en las elecciones pasadas.