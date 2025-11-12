El exintendente peronista de Santa Rosa Sergio Salgado salió en libertad condicional

Carlos Moyano, uno de los abogados de Salgado, confirmó a Diario UNO que Salgado tenía resuelta la libertad condicional desde la semana pasada. Sin embargo, hubo un inconveniente que impidió dársela inmediatamente: una causa por amenazas a un gerente del Banco Nación, por el que fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.

Moyano manifestó que cuando la jueza María Laura Cuatrini ordenó la libertad condicional no fue otorgada por esta causa. Entonces, otro de los abogados de Salgado, Roberto López, pidió un habeas corpus y la jueza reitera la decisión tomada en principio.

Las causas que llevaron a Salgado a la cárcel

Sergio Salgado pasó casi toda su condena en San Felipe, donde cumplía varias condenas con pena unificada de 6 años de cárcel.

Las causas fueron administración fraudulenta (3 años que se le impusieron tras aceptar que es culpable de haber emitido 486 cheques sin fondos) y amenazas.

El primer escándalo judicial que lo llevó a la prisión en 2018, cuando un Tribunal de la zona Este de la provincia lo condenó a 5 años de cárcel por haberse quedado con la recaudación de la playa de estacionamiento que la comuna le cedió a la feria La Salada.

También se dispusieron de inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública por los delitos de concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel en grado de tentativa.

La feria La Salada comenzó a funcionar en Santa Rosa en 2014 y hubo un acuerdo entre la comuna que gobernaba Salgado y el empresario Jorge Castillo: el municipio no cobraría canon mensual pero manejaría la recaudación del estacionamiento.