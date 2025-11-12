Omar Félix lanzó la Lucha Antigranizo y acusó a Vargas Arizu de despreciar a San Rafael

intendente san rafael omar felix El intendente de San Rafael, Omar Félix, durante el lanzamiento de la nueva temporada de lucha antigranizo.

La respuesta fue a las declaraciones que dio el ministro de Producción en Radio Nihuil el martes. Allí, Vargas Arizu aseguró que los empresarios piden la Lucha Antigranizo "porque no la pagan" y que lo único que sirve es el Fondo Compensador Agrícola.

"Es necesario tener el seguro, sí, creo que hay que tener la posibilidad de que los productores puedan poner malla antigranizo, pero también creo que hay que tener la lucha antigranizo", sostuvo Félix.

El intendente sanrafaelino destacó que la mitigación del impacto del granizo "tiene efectos directos sobre la sostenibilidad del trabajo agrícola".

"Cuando hay que arrancar plantas y volver a ponerlas, hay que esperar entre 3 y 5 años para que vuelvan a producir. Si logramos reducir el tamaño del granizo, evitamos eso y protegemos las estructuras productivas", enfatizó.

lanzamiento lucha antigranizo La Lucha Antigranizo contará con 2 aviones en San Rafael y un tercero que quedará en Las Heras. Foto: Prensa de la Municipalidad de San Rafael

La Lucha Antigranizo también beneficia al turismo en San Rafael

Félix también hizo hincapié en la incidencia del fenómeno climático sobre el turismo: "Un turista que sufre el granizo es una voz que se multiplica negativamente. Tener activa la lucha es virtuoso en todo sentido".

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega, aseguró que "la temporada pasada quedó demostrado que la lucha mitiga el granizo", en virtud de auditorías efectuadas por esa institución durante tormentas cuando los aviones debieron volar para atacar las nubes.

El titular de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, celebró la puesta en marcha de la Lucha Antigranizo. "Las tormentas, si no son mitigadas al menos para reducir el tamaño o potencia del granizo, pueden ocasionar daños no solo en el sector productivo, sino en vehículos o viviendas. Es una herramienta que necesitan todos los sectores económicos de San Rafael y General Alvear", afirmó.

Granizo en San Rafael Granizo en San Rafael. Foto: Archivo/Diario UNO

En relación al seguro agrícola, Serrano consideró que también es una herramienta válida pero que se complementa con la lucha. "Se necesitan el uno del otro", afirmó.

Tras esta inauguración, San Rafael y General Alvear ya tienen disponibles 2 aeronaves y bengalas para la siembra activa en tormentas graniceras, cuya época de mayor registro ya comenzó. De hecho, este viernes el pronóstico indica probabilidades de tormentas fuertes en la región, lo que seguramente demandará la actuación de los pilotos designados para tal misión.

Alerta por tormentas con posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por posibles tormentas fuertes para este jueves y viernes con posibilidad de caída de granizo, justo un día después de que el intendente de San Rafael anunciara la inauguración de la temporada de la Lucha Antigranizo.

Las tormentas están pronosticadas para el jueves por la noche (40%-70% de posibilidades), el viernes por la tarde (40%-70%) y el viernes por la noche (70%-100%).

Para el resto de la semana se esperan cielos nublados pero sin lluvias.