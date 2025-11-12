La Policía detuvo a un joven y recuperó una camioneta robada tras una persecución en Godoy Cruz

persecucion policia godoy cruz

La persecución por varios barrios de Godoy Cruz

Al intentar interceptar el vehículo en calle Laguna Olmos y Cartagenas, de Godoy Cruz, el conductor hizo caso omiso a las señales de detención e inició una fuga a gran velocidad.

La persecución se extendió por más de 10 minutos a través de los barrios Las Estanzuela, Bicentenario, Urundel y Trapiche, entre otros.

En calle Presidente Arturo Illia y Lorenzo Soler, el sospechoso colisionó con un móvil policial en su puerta delantera derecha y continuó la huida.

Finalmente, en la intersección de Lago Hermoso y Diaguitas, impactó de forma frontal contra otro patrullero perteneciente a la Comisaría 40ª.

Luego de descender de la camioneta, el sujeto intentó escapar a pie, pero fue rápidamente detenido por la Policía en las inmediaciones del lugar. Al verificar los datos del vehículo, se constató que presentaba pedido de secuestro por robo agravado. Tanto el rodado como una mochila perteneciente al sospechoso fueron secuestrados.