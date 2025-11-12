A media mañana, la Policía detuvo este miércoles a un joven de 23 años, quien había intentado escapar de las fuerzas de seguridad. Tras una intensa persecución, fue atrapado en el barrio La Estanzuela Godoy Cruz con una camioneta que tenía pedido de captura por haber sido robada en octubre pasado. Cuatro efectivos terminaron heridos durante el operativo.
La Policía detuvo a un joven y recuperó una camioneta robada tras una persecución en Godoy Cruz
El hecho terminó con 4 policías heridos producto del impacto con el rodado que emprendió la fuga por varios barrios de Godoy Cruz
El hecho sucedió cerca de las 10 cuando personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en el interior del barrio Urundel y observó una camioneta Kangoo gris con varios ocupantes que circulaba en sentido contrario.
De inmediato, se dio aviso al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que coordinó el desplazamiento de apoyo en la zona.
La persecución por varios barrios de Godoy Cruz
Al intentar interceptar el vehículo en calle Laguna Olmos y Cartagenas, de Godoy Cruz, el conductor hizo caso omiso a las señales de detención e inició una fuga a gran velocidad.
La persecución se extendió por más de 10 minutos a través de los barrios Las Estanzuela, Bicentenario, Urundel y Trapiche, entre otros.
En calle Presidente Arturo Illia y Lorenzo Soler, el sospechoso colisionó con un móvil policial en su puerta delantera derecha y continuó la huida.
Finalmente, en la intersección de Lago Hermoso y Diaguitas, impactó de forma frontal contra otro patrullero perteneciente a la Comisaría 40ª.
Luego de descender de la camioneta, el sujeto intentó escapar a pie, pero fue rápidamente detenido por la Policía en las inmediaciones del lugar. Al verificar los datos del vehículo, se constató que presentaba pedido de secuestro por robo agravado. Tanto el rodado como una mochila perteneciente al sospechoso fueron secuestrados.