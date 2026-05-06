El video del momento de la detención de un médico: "No me podés llevar, estoy de guardia"

La controversia surgió a raíz de discrepancias en el manejo de una situación que involucraba a personas detenidas, lo que terminó derivando en la detención del galeno que se encontraba cumpliendo su turno de guardia.

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Confuso hecho en el Microhospital de Puente de Hierro: se llevaron detenido a un profesional de la salud. Testigos afirman que la policía lo agredió. El inicio del conflicto habría sido por diferencias de criterios para atender a un preso. Los efectivos llegaron… pic.twitter.com/lt4TpoQesg — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) May 6, 2026

La detención del médico en Guaymallén

De acuerdo con versiones proporcionadas por la Policía, poco antes de las 15 del martes pasado una patrulla se presentó en el microhospital de Puente de Hierro. Los oficiales transportaban a 3 individuos aprehendidos, pero uno de ellos mostraba una herida de relevancia que requería evaluación previa antes de continuar con los procedimientos habituales en una comisaría.

El médico de guardia, un hombre de 44 años, fue el encargado de recibirlos. Sin embargo, una diferencia de opiniones generó un intercambio acalorado. El profesional argumentó que su atención estaba concentrada en otras emergencias prioritarias que demandaban su presencia inmediata, por lo que sugirió el traslado del detenido hacia el Hospital Central.

La negativa inicial escaló rápidamente hacia una confrontación más intensa en el lugar. Ante la insistencia de los policías, el médico mantuvo su posición lo que llevó a que decidieran proceder con su detención aunque opuso resistencia.

Como resultado del enfrentamiento, dos miembros de la fuerza policial sufrieron lesiones de carácter leve a causa del forcejeo. El médico, por su lado, fue liberado algunas horas más tarde aunque quedó involucrado en un proceso judicial en la órbita de la Justicia Contravencional por el delito de resistencia a la autoridad.