"Hicimos lo correcto": el médico de la "Clínica del horror" en Villa Ballester rompió el silencio

El médico de la Clínica del horror rompió el silencio y defendió su accionar

Según el relato del médico obstetra y ginecólogo, la menor fue trasladada a Buenos Aires debido a la imposibilidad de acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en su provincia natal, todo a pesar de haber sido víctima de una violación.

"Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal", afirmó Levy.

El médico Levy sostiene que "hicieron lo correcto" al garantizar el derecho de la menor, y aseguró que el equipo profesional se encuentra consternado por la exposición mediática.

levy, clinica Damián Levy aseguró que actuó con total legalidad.

La investigación ahora busca determinar cuál de los fetos corresponde al caso de la menor para avanzar con pericias genéticas que permitan identificar al agresor.

Por ahora, se sabe que hay dos hombres denunciados que permanecen prófugos, mientras que la niña y su madre ya regresaron a Santiago del Estero.

Las clínicas privadas, bajo la lupa

Las clínicas privadas están siendo observadas con lupa en Argentina debido a una combinación de factores que van desde el manejo irregular de desechos biológicos hasta fallas en los controles del Estado.

Si bien el caso de Villa Ballester ha sido un nuevo detonante, el problema es mucho más profundo de lo que se cree, por lo que próximamente podrían haber más novedades.