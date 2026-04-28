Boca Juniors visitó este martes a Cruzeiro por la 3ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que lo dejara a las puertas de los octavos de final. Jugando de igual a igual, sobre el final del encuentro el local pudo desnivelar y ganar 1 a 0 con gol de Néiser Villarreal.
Boca lo aguantaba en su visita a Cruzeiro pero se quedó sin nada por el gol de Villarreal sobre el final
Por la 3ª fecha de la Copa Libertadores, la expulsión de Bareiro en Boca desniveló un juego parejo, que quedó para los locales en el epílogo del juego
A los 46' del primer tiempo, la expulsión de Adam Bareiro condicionó las ambiciones xeneizes y quedaron con las manos vacías. Sobre el final, a los 83' Jorge Villarreal anotó para Cruzeiro el único tanto del partido, que terminó con corridas y agresiones mutuas.
El duelo finalizaba en tablas y con el marcador en cero, en un duelo que fue parejo y deslucido, con poco fútbol y mucho físico. Los de Claudio Úbeda hacían negocio y saboreaban la igualdad con diez hombres en un reducto complicado como el Estadio Governador Magalhães Pinto -el Mineirao-. Pero una buena jugada colectiva finalizó con centro para el colombiano Villarreal, que entró sólo para someter a Brey y poner al local como líder junto a Boca en el Grupo D de la Copa LIbertadores.
Pierna fuerte y poco fútbol entre Boca y Cruzeiro
El primer tiempo mostró un notable paridad entre ambos. Cruzeiro, obligado ante su público, quiso imponer un juego físico y apostó a la pierna fuerte en cada pelota disputada. Boca, sereno y bien parado super esperar al error del rival para lanzarse rápido de contrataque.
La diferencia entre ambos, a favor del Cruzeiro, la marcó sobre el final de la etapa el paraguayo Adam Bareiro, que se prendió en el juego brusco con su marcador, y en pocos minutos se ganó dos amarillas que lo dejaron fuera del partido cuando el reloj marcaba 1 minutos de descuento del primer tiempo.
Complemento con Boca retrasado y aguantando
Tras el descanso, el reinicio no mostró muchos cambios en el trámite del encuentro, y Boca, con uno menos, defendió cómodo y esperando a los locales.
Pasado en cuarto de hora, Úbeda metió dos cambios, salieron Merentiel y Aranda, por Figal y Zeballlos; y retrasó a los suyos para jugar más corto y evitar desgaste, defendiendo el empate, pero atento a poder meter alguna contra.
Pese al control territorial el Cruzeiro no encontró la forma de llegar a la cercanía de Leandro Brey con toque o pelota dominada. Por el contrario, los dirigidos por Artur Jorge sólo pudieron inquietar con un par de centros y de pelota parada.
Finalmente llegó una buena jugada colectica por la banda derecha, con desborde de Kaio Jorge, que puso un centro perfecto para Villarreal, que pudo conectar cómodo y anotar el único gol del partido.
De esta manera el Cruzeiro quedó junto a Boca en lo más alto del Grupo D, y el próximo compromiso del conjunto xeneize en Copa Libertadores será el martes 5 de mayo -a las 21- cuando visite al Barcelona de Ecuador.