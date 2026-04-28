Boca lo aguantaba en su visita a Cruzeiro pero se quedó sin nada por el gol de Villarreal sobre el final

El duelo finalizaba en tablas y con el marcador en cero, en un duelo que fue parejo y deslucido, con poco fútbol y mucho físico. Los de Claudio Úbeda hacían negocio y saboreaban la igualdad con diez hombres en un reducto complicado como el Estadio Governador Magalhães Pinto -el Mineirao-. Pero una buena jugada colectiva finalizó con centro para el colombiano Villarreal, que entró sólo para someter a Brey y poner al local como líder junto a Boca en el Grupo D de la Copa LIbertadores.

futbol-copa libertadores-boca-cruzeiro-Neiser-Villarreal-festejo Néiser Villarreal (der.) celebra su gol para el Cruzeiro junto a Matheus Pereira, que tras el pitazo final fue a cargar a los jugadores de Boca y generó un tumulto.

Pierna fuerte y poco fútbol entre Boca y Cruzeiro

El primer tiempo mostró un notable paridad entre ambos. Cruzeiro, obligado ante su público, quiso imponer un juego físico y apostó a la pierna fuerte en cada pelota disputada. Boca, sereno y bien parado super esperar al error del rival para lanzarse rápido de contrataque.

La diferencia entre ambos, a favor del Cruzeiro, la marcó sobre el final de la etapa el paraguayo Adam Bareiro, que se prendió en el juego brusco con su marcador, y en pocos minutos se ganó dos amarillas que lo dejaron fuera del partido cuando el reloj marcaba 1 minutos de descuento del primer tiempo.

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Boca, con uno menos, perdió con Cruzeiro 1 a 0 en un partido que terminó muy caliente. pic.twitter.com/nhUgLUUsnD — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) April 29, 2026

Complemento con Boca retrasado y aguantando

Tras el descanso, el reinicio no mostró muchos cambios en el trámite del encuentro, y Boca, con uno menos, defendió cómodo y esperando a los locales.

Pasado en cuarto de hora, Úbeda metió dos cambios, salieron Merentiel y Aranda, por Figal y Zeballlos; y retrasó a los suyos para jugar más corto y evitar desgaste, defendiendo el empate, pero atento a poder meter alguna contra.

Pese al control territorial el Cruzeiro no encontró la forma de llegar a la cercanía de Leandro Brey con toque o pelota dominada. Por el contrario, los dirigidos por Artur Jorge sólo pudieron inquietar con un par de centros y de pelota parada.

Finalmente llegó una buena jugada colectica por la banda derecha, con desborde de Kaio Jorge, que puso un centro perfecto para Villarreal, que pudo conectar cómodo y anotar el único gol del partido.

De esta manera el Cruzeiro quedó junto a Boca en lo más alto del Grupo D, y el próximo compromiso del conjunto xeneize en Copa Libertadores será el martes 5 de mayo -a las 21- cuando visite al Barcelona de Ecuador.